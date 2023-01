Les nouveaux MacBook Pro et Mac mini lancés chez les revendeurs

Suite à la présentation des nouveaux MacBook Pro 14,2" et 16,2" ainsi que des nouveaux Mac mini par Apple ce mardi, les précommandes ont été lancées dans la foulée sur l'Apple Store pour de premières livraisons ce mardi 24 janvier et les différents revendeurs officiels vont aussi pouvoir proposer ces nouveautés à leurs clients. Si vous avez un revendeur favori, les nouveaux Macs sont désormais référencés et peuvent être commandés avec les mêmes délais que chez Apple.Vous pouvez retrouver les nouveaux MacBook Pro chez Amazon Fnac et LDLC . Vous pouvez retrouver les nouveaux Mac mini chez Amazon Fnac et LDLC . Attention, il arrive que des modèles M1 soient encore en stock chez certains revendeurs.Tous les nouveaux modèles sont d'ores et déjà référencés sur notre comparateur de prix qui vous permet de retrouver chaque référence en quelques clics. Sans surprise, tous les revendeurs appliquent pour le moment le même tarif qu'Apple mais cela changera progressivement dans les prochains mois avec l'apparition des premières promos. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de créer une alerte de prix afin d'être averti par e-mail si votre configuration favorite voit son prix baisser chez un revendeur.