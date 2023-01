Avec Timothée Chalamet, Apple TV+ communique sur ses stars

Apple vient de diffuser un nouveau spot publicitaire un peu particulier pour promouvoir son service de streaming : on y découvre l'acteur franco-américain Timothée Chalamet passer en revue les plus grands succès d'Apple TV+ et ses différentes stars, passer un coup de fil à Jason Momoa qui vient de terminer le tournage pour Apple d'une nouvelle série appelée, et se montrer particulièrement frustré de ne pas faire partie de la fête. Le clip se termine sur unqui ne laisse aucun doute sur ce qui va suivre.Ce n'est pas la première fois qu'Apple a diffusé une pub de ce style : l'année dernière, on avait pu découvrir un autre clip humoristique dans lequel l'acteur Jon Hamm s'énervait de ne pas être sur Apple TV+. Quelques mois plus tard, on avait appris qu'il rejoignait la distribution de The Morning Show pour sa troisième saison.Si Apple TV+ s'est offert quelques petites pépites, comme récemmentetou encore le film qui a brillé aux Oscars , on peut tout de même parler de succès d'estime et pas d'un triomphe populaire : il manque encore à Apple des titres suffisamment forts pour déclencher des vagues d'abonnements à eux tout seuls. Apple communique donc sur ses têtes d'affiche, par des moyens publicitaires traditionnels ou en associant des acteurs célèbres, comme Will Smith le mois dernier , à des offres de gratuité pour Apple TV+.