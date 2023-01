Puces M2 Pro et M2 Max : une idée des performances graphiques

Après les premiers tests du CPU de la M2 Pro d'Apple , c'est au tour des premiers tests du GPU des puces M2 Pro et M2 Max d'apparaître dans la base de données de GeekBench et de nous donner une première idée de la puissance graphique des puces des nouveaux MacBook Pro présentés cette semaine Sur GeekBench, on peut donc trouver deux tests Metal intéressants : un de la puce M2 Pro avec le GPU de 19 coeurs qui obtient un score de 52 691, et un autre de la puce M2 Max avec un GPU dont le nombre de coeurs n'est pas précisé et qui obtient un score de 86 805. Apple envoyant généralement ses configurations les plus musclées aux journalistes et youtubeurs qui testent les machines en amont de leur sortie, il s'agit sans doute de la configuration la plus haut de gamme à 38 coeurs.À titre de comparaison, voici les scores des puces de la génération précédente sur les tests Metal : la puce M1 Pro de 16 coeurs obtenait un score de 39 758, la puce M1 Max de 32 coeurs montait à 64 708, et la puce M1 Ultra de 48 coeurs du Mac Studio atteignait 94 583.La puce M2 Pro haut de gamme obtient donc un score en progrès de 33% par rapport à la puce M1 Pro haut de gamme, et la puce M2 Max obtient un score 34% plus important que la puce M1 Max. La puce M2 Max vient d'ailleurs titiller la puce M1 Ultra du Mac Studio qui ne garde que 9% d'avance. Voilà qui est particulièrement prometteur pour la future puce M2 Ultra du Mac Pro qui regroupera deux puces M2 Max et disposera donc de 76 coeurs de GPU !