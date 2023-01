L'iPad Pro aurait bien droit à une refonte au printemps 2024

Après être passé à la puce M2 en octobre dernier, l'iPad Pro ne devrait pas avoir droit à une mise à jour en cette année 2023 : il faudrait attendre le printemps 2024 pour pouvoir découvrir les prochains modèles. Selon Mark Gurman sur Bloomberg , Apple prépareraitde l'iPad Pro pour l'année prochaine avecainsi quepour la première fois sur une tablette d'Apple.Il y a déjà eu de nombreuses rumeurs d'écrans OLED pour l'iPad Pro M3 l'année prochaine, afin de remplacer l'écran LCD du modèle 11" et l'écran Mini-LED du modèle 12,9". Si cette information se vérifie, la technologie OLED apportera les fameux "vrais noirs" plus précis que sur la technologie Mini-LED, plus de luminosité, une consommation électrique inférieure, le tout avec une dalle plus fine et plus légère.Concernant le nouveau design, rien n'a filtré pour le moment mais on peut d'ores et déjà émettre quelques hypothèses : une réduction des marges autour de l'écran pourrait permettre d'intégrer des dalles légèrement plus grandes (il est question de diagonales de 11,1" et 13" ) dans un châssis de taille identique, il pourrait y avoir un logo plus large au dos de la tablette pour y intégrer les aimants de MagSafe , et il n'est pas impossible que la solution pour mettre en place une webcam horizontale passe par l'adoption de la Dynamic Island déjà mise en place sur l'iPhone 14 Pro.