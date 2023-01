iPhone 15 Pro : des marges plus fines et incurvées ?

L'iPhone 15 Pro pourrait bénéficier de marges encore plus fines autour de son écran et le verre pourrait être légèrement incurvé sur les côtés. C'est ShrimpApplePro (@vnchocotaco) qui affirme cela sur Twitter, précisant que les écrans auraient toujours les mêmes dimensions de 6,1" pour l'iPhone 15 Pro et de 6,7" pour l'iPhone 15 Pro Max (ou 15 Ultra ). Les écrans seraient toujours parfaitement plats : c'est simplement le verre qui se recourberait au niveau des marges autour de celui-ci, dans le but d'offrir une prise en main un peu plus adoucie.Il y a quelques semaines, le même ShrimpApplePro affirmait que le dos de l'iPhone 15 Pro serait également recourbé : par rapport aux tranches droites actuelles, la tenue en main serait ainsi plus agréable. L'arrière de l'iPhone 15 Pro serait toujours en verre pour conserver une compatibilité avec la recharge sans fil de MagSafe. Le châssis serait quant à lui en titane pour remplacer l'acier actuel : cela devrait permettre de gagner en légèreté sans compromis sur la solidité.