Tests des MacBook Pro 2023 : plus performants, et c'est à peu près tout

On le savait dès la présentation de la nouvelle gamme : la principale nouveauté de cette génération concerne l'arrivée des puces M2 Pro et M2 Max. C'est donc la principale avancée testée par les journalistes, qui ont pu constater des progrès assez notables par rapport aux puces M1 Pro et M1 Max. Vous pouvez par exemple retrouver ci-dessous des benchmarks réalisés par Six Colors qui démontrent ces avancées.Les puces M2 Pro et M2 Max avec un CPU de 12 cœurs atteignent sans surprise des scores très proches de 1 952 et 1 981 en monocoeur et de 14 863 et 14 607 en multicoeur. C'est un progrès de l'ordre de 20% en monocoeur et de 35% en multicoeur par rapport à la puce M1 Max du précédent MacBook Pro haut de gamme ! Même constat du côté des graphismes avec un test Metal à 52 664 pour la puce M2 Pro de 19 coeurs et à 85 083 pour la puce M2 Max de 38 coeurs : c'est une avancée significative par rapport à la puce M1 Pro de 16 coeurs qui obtenait un score de 39 758 (+32% pour la puce M2 Pro), ou la puce M1 Max de 32 coeurs qui montait à 64 708 (+31% pour la puce M2 Max). Des tests sur Xcode et Final Cut Pro permettent de confirmer ces avancées.Voici une autre batterie de tests, cette fois réalisée par The Verge , qui confirme les progrès en puissance brute et graphique de ces nouveaux modèles :En dehors des puces M2 Pro et M2 Max, ces nouveaux MacBook Pro intègrent le Wi-Fi 6E qui a fait l'objet d'un petit test chez CNET , qui a effectivement constaté une connexion plus robuste avec un débit constant de 483 Mbit/s au lieu de 392 Mbit/s pour le Wi-Fi 6 connecté au même routeur. La prise en charge du Bluetooth 5.3 ainsi que du HDMI 2.1 permettant la compatibilité avec les écrans 8K à 60 Hz n'a pas fait l'objet d'un test particulier.Reste la question de la batterie : Apple affirme que la nouvelle méthode de gravure (toujours de 5 nm mais avec une technique améliorée) permet aux nouveaux MacBook Pro de gagner une heure d'autonomie. C'est toujours un point délicat à tester puisqu'il faut comparer des machines de générations différentes dans des conditions de test identiques, y compris sur le nombre de cycles des batteries, et les journalistes se montrent ainsi prudemment optimistes sur la question, à l'exception de Engadget qui est parvenu à mesurer une différence de près de trois heures sur un MacBook Pro 14 pouces avec 15h10 sur batterie pour le nouveau modèle contre 12h36 pour l'ancien. Quoi qu'il en soit, c'est très bon par rapport au reste de l'industrie même si les 18 heures promises par Apple (22h sur les modèles 16 pouces) sont impossibles à atteindre sans avoir à faire des compromis irréalistes sur la luminosité de l'écran et les applications ouvertes.Les nouveaux MacBook Pro avec puces M2 Pro et M2 Max présentent ainsi des avancées intéressantes mais assez minimes dès lors que l'on n'a pas des besoins démesurés en terme de puissance. Pour de très nombreux professionnels, il va se poser une question complètement différente : ces nouveaux Macs, qui sont vendus à partir de 2 399 € en version 14 pouces et à partir de 2 999 € en version 16 pouces sur l'Apple Store , valent-ils le coup par rapport aux anciens modèles qui sont toujours vendus à prix réduit ? Sur le Refurb Store , Apple vend en effet les MacBook Pro 14 pouces de génération M1 Pro à partir de 1 729 € , et le MacBook Pro 16 pouces de génération M1 Pro à partir de 2 109 € . Avec une telle différence de prix, beaucoup devraient choisir de s'offrir une configuration plus généreuse en RAM ou en stockage avec des puces M1 Pro ou M1 Max qui restent de toutes façons extrêmement performantes.