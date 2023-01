Tests du Mac mini M2 Pro : le Mac mini en version Pro

En amont de la sortie des Mac mini 2023, Apple a envoyé quelques exemplaires de démonstration du modèle M2 Pro avec 12 coeurs de CPU et 19 coeurs de GPU à des journalistes et youtubeurs. Les tests sont rapides car les nouveautés ne sont pas nombreuses, mais les avancées n'en sont pas moins intéressantes.Vous trouverez ci-dessous toute une série de mesures de performances réalisées par Six Colors . Sur Geekbench, le Mac mini avec une puce M2 Pro disposant d'un CPU de 12 coeurs (c'est une option à 345 € sur le modèle M2 Pro à 1 549 €) atteint des scores de 1 952 en monocoeur et de 14 863 en multicoeur. En monocoeur, c'est sans surprise très proche de la puce M2 qui utilise les mêmes coeurs, et cela représente un gain de 14% par rapport à la puce M1 qui obtenait un score de 1 711. En multicoeur, la puce M2 Pro explose sans surprise la puce M2 qui pointe à 8 859, avec un gain de puissance brute de 68% par rapport au Mac mini d'entrée de gamme. Et par rapport à la puce M1 qui atteignait un score de 7 545, le gain est de 97%. Sur le papier, le Mac mini avec la puce M2 Pro la mieux pourvue est donc deux fois plus puissant que l'ancien Mac mini avec puce M1, et il se permet même de dépasser le Mac Studio et sa puce M1 Max.Côté graphismes, la puce M2 Pro avec un GPU de 19 coeurs réalise une belle avancée avec un score de 52 664, contre 30 729 pour la puce M2 et 19 220 pour la puce M1. Il manque le score du modèle M2 Pro standard, qui ne dispose que de 16 coeurs de GPU, mais on peut voir que le Mac mini avec puce M2 Pro vient de positionner à un mi-chemin intéressant entre le modèle M2 et le Mac Studio.Par rapport au Mac mini M2, le Mac mini M2 Pro ne serait pas particulièrement bruyant :, rassure ainsi le journaliste Six Colors. Difficile donc de lui trouver le moindre défaut, à part que certains observateurs aimeraient bien disposer de connectique à l'avant comme sur le Mac Studio, ainsi que d'un lecteur de carte SD. Vous pouvez retrouver différents tests chez The Verge MacWorld ou encore CNET Sans surprise, le Mac mini avec puce M2 Pro est donc globalement considéré comme le chaînon manquant entre le Mac mini d'entrée de gamme et le Mac Studio. Ce devrait aussi être une alternative particulièrement séduisante pour ceux qui souhaitent remplacer un iMac 27" vieillissant, sans remplaçant dans la gamme actuelle, quitte à opter pour un écran de marque tierce moins onéreux que le Studio Display à 1 749 €.