macOS 13.2 est disponible pour tous

Cette mise à jour apporte la protection avancée des données pour iCloud, permet d'utiliser des clés de sécurité pour l'identifiant Apple, et inclut d'autres améliorations et des correctifs pour votre Mac.



• La protection avancée des données pour iCloud porte le nombre total de catégories de données iCloud protégées par le chiffrement de bout en bout à 23, notamment la sauvegarde iCloud, Notes et Photos, ce qui assure la protection de vos informations même en cas de fuite de données dans le cloud.

• Les clés de sécurité pour l'identifiant Apple permettent aux utilisateurs de renforcer la sécurité de leur compte en exigeant l'utilisation d'une clé de sécurité physique pour la connexion.

• Correction d'un problème dans Freeform qui pouvait empêcher l'affichage sur les tableaux partagés de certains traits de dessin réalisés avec l'Apple Pencil ou le doigt.

• Correction d'un problème qui pouvait entraîner l'absence de retour audio de VoiceOver lors de la saisie.

Après un peu plus d'un mois passé en version bêta, macOS 13.2 est désormais finalisé et est donc lancé pour le grand public ce lundi soir ! C'est une mise à jour intermédiaire très modeste, puisque macOS 13.2 ne comporte qu'une seule nouvelle fonctionnalité : la prise en charge des clés de sécurité FIDO qui permettent de sécuriser les comptes iCloud avec une vérification matérielle à la connexion, mais cette version a aussi la particularité d'ouvrir aux utilisateurs du monde entier le chiffrement de bout en bout d'iCloud qui était jusqu'ici réservé aux utilisateurs américains. Apple mentionne enfin deux corrections de bugs sur l'application Freeform ainsi que sur VoiceOver.Voici les notes de version de macOS 13.2 communiquées par Apple :Pour télécharger et installer macOS 13.2, rendez-vous dans les Réglages > Mise à jour de logiciels.