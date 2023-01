Bientôt de nouveaux coloris pour les AirPods Max ?

Quelques semaines après les fêtes de fin d'année, la demande est retombée du côté des différents modèles d'AirPods. C'est pourtant le moment qu'a choisi le casque AirPods Max pour se prendre deux à trois semaines de délais sur l'Apple Store et cela au niveau international, a repéré le site 9To5Mac . A priori, la période n'est pas propice aux tensions sur les stocks. À moins qu'Apple ait quelque chose de prévu et que cette pénurie soit donc tout à fait volontaire ?Un peu plus tôt ce mois-ci, le journaliste Mark Gurman prévenait qu'il ne fallait pas s'attendre à de nouveaux modèles d'AirPods Max avant l'année prochaine , mais le même Mark Gurman nous avait aussi soufflé l'année dernière qu'Apple pourrait renouveler ses coloris entre temps. Alors qui sait...