Les nouveaux Mac mini et MacBook Pro disponibles dans les Apple Stores

Les nouveaux Mac mini et MacBook Pro dévoilé la semaine dernière sont maintenant disponibles ! Les premières livraisons ont lieu ce matin pour les clients ayant commandé dès mardi dernier, et Apple a également livré ses boutiques officielles qui vont pouvoir mettre les nouvelles machines en démonstration... et surtout les vendre. Il est d'ailleurs déjà possible de réserver votre exemplaire en retrait immédiat depuis l'Apple Store en ligne , ce qui vous permet d'obtenir votre MacBook Pro ou votre Mac mini dès aujourd'hui sans prendre le risque de vous déplacer pour rien.Les premiers tests des MacBook Pro ainsi que du Mac mini M2 Pro publiés hier donnent un aperçu des évolutions de ces nouvelles générations, dont les nouveautés sont peu nombreuses en dehors des progrès de puissance.Pour ce qui est du MacBook Pro, les anciens modèles avec puce M1 Pro qui sont toujours vendus à prix cassé sur le Refurb Store devraient séduire un large public pour qui la puce M1 Pro est amplement suffisante : leurs tarifs débutent désormais à 1 729 € en version 14 pouces et à 2 109 € en version 16 pouces, contre 2 399 € et 2 999 € pour les nouveaux modèles. Pour ce qui est du Mac mini, la version M2 Pro devrait offrir une alternative intéressante au Mac Studio et aux anciens iMac 27". Pour ce qui est du modèle d'entrée de gamme, sachez que la version M1 a également vu son prix baisser sur le Refurb Store à 539 € pour 256 Go et à 739 € pour 512 Go, contre 699 € et 929 € pour les modèles M2 équivalents. Pour ceux qui n'ont pas besoin d'une grande puissance, c'est une très bonne affaire.