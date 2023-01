Reality Pro : un écran secondaire pour le Mac, l'interface proche d'iOS

Le futur casque de réalité mixte d'Apple, qui devrait s'appeler Reality Pro , aurait une interface familière très proche de celle d'iOS, selon les sources de Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg explique que le casque reprendrait l'écran d'accueil bien connu de l'iPhone et de l'iPad, avec les icônes d'applications ainsi que les widgets personnalisables.La sélection d'un élément se ferait avec les yeux, et sa validation par un geste de la main : le casque pourrait ainsi être manipulé sans le moindre accessoire. Apple aurait prévu la possibilité de taper sur un clavier virtuel en réalité augmentée, mais la fonctionnalité ne serait pas disponible tout de suite — il serait évidemment possible de dicter du texte à Siri. Le casque serait capable de fonctionner comme un écran externe pour les utilisateurs de Mac et il continuerait de pouvoir être piloté avec un clavier physique ainsi qu'une souris et un trackpad.

Concept par Apple Insider

Le casque serait capable de passer de la réalité augmentée à la réalité virtuelle en un instant grâce à un petit bouton similaire à la couronne digitale de l'Apple Watch. En réalité augmentée, l'interface serait affichée en superposition d'une retransmission en temps réel de l'environnement de l'utilisateur. En réalité virtuelle, l'utilisateur serait totalement coupé du monde.La plupart des applications habituelles d'Apple seraient disponibles, comme Safari, Photos, Mail, Messages, ‌Apple TV+‌ (avec des modes spécifiques pour simuler un écran géant ou un cinéma en plein air), Apple Music, Podcasts ou encore le Calendrier, sans oublier l'App Store pour les développeurs tiers. Apple n'aurait bien sûr pas oublié FaceTime, avec la retranscription du visage et du corps de l'utilisateur en réalité virtuelle pour les conversations à deux et des Memojis moins détaillés en cas de visioconférence avec de multiples participants.Mark Gurman confirme également les récentes rumeurs selon lesquelles le casque fonctionnerait avec une batterie externe interchangeable : elle ferait approximativement la taille de deux iPhone 14 Pro Max positionnés l'un sur l'autre, et elle permettrait de profiter d'une autonomie d'environ deux heures. Le casque, bardé de capteurs et équipé d'écrans microLED 4K, serait particulièrement onéreux et les bruits de couloir tablent sur une tarification qui pourrait atteindre les 3 000 dollars. La première présentation du casque est attendue pour le printemps pour une sortie à l'automne prochain.