Le SSD du MacBook Pro 2023 de 512 Go est moins rapide !

Les MacBook Pro de 2023 sont arrivés chez leurs premiers clients hier et certains se sont empressés de tester les performances de leur modèle. Dans les tests de la presse publiés la veille, on ne voit que des machines relativement haut de gamme : les journalistes et youtubeurs n'ont pas le choix de la configuration qui leur est prêtée par Apple. Mais cette fois, on peut donc découvrir s'il y a des petites subtilités sur les modèles d'entrée de gamme.Puisque vous avez déjà lu le titre de cet article, vous savez donc qu'il y en a une, et pas des moindres : le SSD des modèles de 512 Go est moins rapide que sur les configurations plus généreuses en stockage. Un test réalisé par 9To5Mac a révélé des débits de 3,2 Go/s en écriture et de 3 Go/s en lecture, contre 4 Go/s en écriture et de 4,9 Go/s en lecture pour les précédents modèles de même capacité. À l'inverse, un test réalisé par Tom's Guide nous apprend que les modèles supérieurs ont des débits en hausse, à 5,3 Go/s en écriture et 6,2 Go/s en lecture sur le modèle M2 Pro et 5,3 Go/s en écriture et 6,4 Go/s en lecture sur le modèle M2 Max.

Illustration par 9To5Mac

Pourquoi ces performances en retrait pour les modèles de 512 Go ? Pour une raison technique très simple : Apple utilise ses puces de stockage par paires, sauf sur le modèle d'entrée de gamme qui n'utilise désormais que deux puces au lieu de quatre, a repéré 9To5Mac dans son démontage d'un modèle 14 pouces. Elles ne sont pas moins performantes que les autres, mais elles ne bénéficient pas de ce parallélisme accru permettant de profiter de débits supérieurs.C'est une particularité qu'on connaissait sur d'autres gammes — et le nouveau Mac mini de 256 Go est également concerné — mais pas sur le MacBook Pro. C'est une information qui n'aura pas une grande importance pour l'essentiel du public des modèles d'entrée de gamme : un débit de 3 Go/s, c'est déjà énorme et les utilisateurs manipulant régulièrement de très grandes quantités de données auront naturellement tendance à privilégier les modèles embarquant un SSD d'une capacité supérieure. Il serait néanmoins souhaitable que cette différence de vitesse soit clairement indiquée dans les fiches techniques d'Apple.