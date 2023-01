Un SSD plus lent sur le Mac mini 2023 de 256 Go

Le Mac mini de 2023 est arrivé chez ses premiers clients hier et les premiers démontages commencent à apparaître, comme celui réalisé par Brandon Geekabit que vous pouvez découvrir ci-dessous. Ce désossage d'un modèle M2 d'entrée de gamme a permis d'établir que les 256 Go de SSD fournis en standard se situent sur une seule puce au lieu de deux pour les modèles plus capacitaires.Sans surprise, le SSD du Mac mini M2 de 256 Go est donc moins rapide que le stockage des modèles supérieurs : MacRumors a ainsi mesuré des débits d'environ 1,5 Go/s en lecture et en écriture, là où Tom's Guide a flashé le SSD de 512 Go du modèle M2 Pro à 6,2 Go/s en écriture et 5,1 Go/s en lecture. À titre de comparaison, l'ancien Mac mini avec puce M1 pointait à 2,2 Go/s en écriture et 2,7 Go/s en lecture.Qu'Apple ne communique pas sur la vitesse des SSD utilisés sur ses Macs est regrettable, mais cette importante différence de débits ne devrait pas réellement handicaper les acheteurs concernés : les utilisateurs manipulant régulièrement des fichiers extrêmement lourds se contentent rarement d'un stockage interne de 256 Go. C'est néanmoins une donnée à connaître : si vous souhaitez bénéficier des meilleurs débits, il faut opter pour un modèle d'un minimum de 512 Go.Ces nouveaux SSD de 256 Go représentent en tout cas un petit argument en faveur des anciens modèles avec puce M1, qui sont toujours en vente à prix réduit sur le Refurb Store à des tarifs de 539 € pour 256 Go et à 739 € pour 512 Go, contre 699 € et 929 € pour les modèles M2 équivalents.