L'iPhone 15 aurait bien droit au Wi-Fi 6E

Avec l'iPad Pro M2 en octobre dernier puis les MacBook Pro de 2023 ce mois-ci, Apple a donné le top départ du Wi-Fi 6E au sein de sa gamme de produits. Sans grande surprise, cette nouvelle génération de Wi-Fi devrait donc à son tour débarquer sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro en septembre prochain, affirment les analystes Blayne Curtis et Tom O'Malley cités par MacRumors . Il y avait eu des rumeurs pour l'iPhone 14 l'année dernière, mais elles étaient vraisemblablement erronées.Le Wi-Fi 6E est une évolution du Wi-Fi 6 qui ne promet pas des débits en pointe plus importants mais ouvre une troisième bande spectrale, celle des 6 GHz, pour améliorer la fiabilité des connexions dans les environnements saturés ainsi que les débits sur de courtes portées, sans oublier la réduction de la latence. Comme pour chaque nouvelle génération de cette norme de connexion sans fil, il est en revanche nécessaire d'être connecté à un routeur compatible pour bénéficier des dernières avancées.