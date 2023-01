Inquiétudes quant à la modularité du futur Mac Pro

C'est le dernier Mac à ne pas être encore passé sur l'architecture Apple Silicon : le Mac Pro devrait subir une importante mise à jour au printemps même si son design pourrait rester le même . Au programme, il y aurait la future puce M2 Ultra qui embarquerait 48 coeurs de CPU et 152 coeurs de GPU, un autre modèle plus musclé combinant deux puces M2 Ultra ayant apparemment été abandonné pour le moment La puce M2 Ultra pouvant très bien rentrer dans le Mac Studio , le prochain Mac Pro se distinguerait par d'autres avantages. Son système de refroidissement devrait évidemment être plus performant, mais on attend surtout de cette tour un certain niveau de modularité. Or, ce n'est pas vraiment le point fort des Macs sous Apple Silicon et le journaliste Mark Gurman, souvent bien renseigné, ne se montre pas particulièrement optimiste sur le sujet.

Le Mac Pro sous Intel de 2019

Le journaliste de Bloomberg affirme aujourd'hui qu'il y a de grandes chances qu'il ne soit pas possible d'ajouter une carte graphique (les GPU tiers ne sont d'ailleurs pas pris en charge sur les Macs Apple Silicon), et il ne serait pas non plus possible d'ajouter de la RAM. En dehors d'éventuels ports d'extension, le stockage serait donc le principal paramètre sur lequel il serait possible de jouer. Et ce serait bien mince...