Apple aurait suspendu le développement de sa propre puce Wi-Fi

Apple a confirmé il y a deux ans ses travaux sur un modem 5G maison issu du rachat de l'activité de modems d'Intel. La mise au point de ce modem serait la première pierre d'un projet encore plus ambitieux avec le développement conjoint d'une puce pour le Wi-Fi et le Bluetooth, ainsi que d'autres composants pour la NFC et la recharge sans fil. Apple voudrait internaliser la conception d'un maximum de ces composants stratégiques, à la fois pour pouvoir créer des puces les plus adaptées à ses besoins, dépasser la concurrence sur certains points et faire des économies en éliminant certains fournisseurs.La mise au point du modem 5G prendrait cependant plus de temps que prévu : il ne serait désormais plus attendu avant 2025 avec l'iPhone 17. Et face aux challenges rencontrés sur le projet Apple Silicon en plein passage à une gravure de 3 nanomètres — ce sera pour la prochaine génération avec les puces A17 et M3 — Apple aurait décidé de ré-allouer ses ressources et mettre en pause le projet de puce Wi-Fi pour l'instant. C'est Ming-Chi Kuo qui rapporte cette indiscrétion, précisant que la première puce Wi-Fi d'Apple n'aurait pas géré le Bluetooth qui serait resté sur un composant séparé. Ming-Chi Kuo confirme au passage les rumeurs indiquant l'arrivée du Wi-Fi 6E sur l'iPhone 15 cette année, et ce serait donc Broadcom qui serait le fournisseur de ce module.