Ventes d'iPhone : Apple moins impactée que ses concurrents fin 2022

Les ventes d'iPhone se seraient pris un joli gadin au dernier trimestre de l'année 2022 avec une chute des ventes de 14,9% par rapport à la même période de l'année précédente, selon les estimations d'IDC . En revanche, Apple n'aurait pas à rougir de ses performances durant cette période compliquée : la firme de Cupertino enregistrerait en effet la baisse des ventes la moins marquée du secteur, qui aurait reculé de 18,3% en moyenne. De fait, les parts de marché de l'iPhone auraient donc augmenté pendant cette période, passant de 23,1% à 24,1%.La fin d'année 2022 a été secouée par une vague de mesures sanitaires très contraignantes en Chine, avec des fermetures d'usines et des émeutes de salariés mécontents de leurs conditions de travail. Alors que les usines tournaient au ralenti au moment le plus stratégique de l'année, Apple avait sous-estimé la demande de l'iPhone 14 Pro et partait avec un retard irrattrapable : début novembre, Apple avait prévenu que tout le monde ne serait pas servi pour Noël et dès la fin du mois de novembre, il n'était plus possible de recevoir un exemplaire avant la date fatidique. Apple annoncera ses prochains résultats financiers trimestriels le 2 février et il faut s'attendre à des chiffres beaucoup moins glorieux que d'habitude.