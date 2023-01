Guide : quel MacBook acheter début 2023 ?

Prix et polyvalence : le MacBook Air M1

En entrée de gamme, Apple propose son MacBook Air avec puce M1. On retrouve un design traditionnel et éprouvé autour d'un écran d'une diagonale de 13,3". C'est l'ordinateur portable idéal pour le grand public, qu'il s'agisse des ados, des étudiants, des familles ou de tous ceux qui veulent "juste un Mac" pour leurs usages de la vie de tous les jours.Le MacBook Air M1 un ordinateur d'entrée de gamme qui n'offre certes pas le niveau de confort des modèles supérieurs, mais qui ne manque pas pour autant de quoi que ce soit de particulier pour les usages auxquels il se destine. La puce M1 dispose d'une puissance très généreuse : elle est amplement suffisante pour l'ensemble des applications auxquelles le grand public est susceptible de se frotter, y compris le montage de vidéos en 4K avec des effets en temps réel. Si ceux qui ont des usages professionnels très lourds (rendus 3D intensifs, traitements vidéo complexes, etc.) préféreront un MacBook Pro, il ne faut pas pour autant sous-estimer la puce M1 : le MacBook Air d'aujourd'hui est autrement plus puissant que les anciens modèles équipés de processeurs Intel.Le MacBook Air M1 dispose de deux ports Thunderbolt/USB 4 en plus de la traditionnelle prise casque. C'est la connectique la plus légère de la gamme : il n'y a pas de connecteur MagSafe comme sur le modèle M2, le Mac se rechargeant via un de ses ports USB-C. Lorsqu'il est branché, il n'y a donc qu'un seul port USB-C de disponible ; il est possible d'utiliser des adaptateurs et des hubs pour plus de confort, mais cela se passe donc en externe.Pour le reste, le MacBook Air M1 embarque un clavier avec Touch ID pour la reconnaissance d'empreintes digitales, une caméra FaceTime HD 720p d'une qualité assez moyenne, un bel écran Retina (2 560 x 1 600 pixels) bien que limité à une luminosité de 400 nits, le Wi‑Fi 6 et le Bluetooth 5.0, et il offre une belle autonomie pouvant atteindre 18 heures dans un poids plume de 1,29 kg.En terme de tarif, il existe un seul modèle standard équipé de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage et il est vendu 1 199 € sur l'Apple Store . Il est cependant possible de modifier la configuration à la commande en passant à 16 Go de RAM (+230 €) et/ou à un stockage de 512 Go (+230 €), 1 To (+460 €) ou 2 To (+920 €). Le MacBook Air M1 est décliné en trois coloris : argent, gris sidéral et or.La mémoire vive supplémentaire est assez chère : ce peut être un investissement pertinent pour les utilisateurs ayant tendance à avoir de nombreux logiciels et documents ouverts à la fois, mais ce n'est pas une option à conseiller aux utilisateurs qui se contentent d'un usage essentiellement composé de bureautique et de navigation sur le web. Pour ce qui est du stockage, c'est une autre affaire : 256 Go sur le modèle standard, c'est peu ! Nous vous conseillons vivement de bien faire attention à la capacité que vous allez choisir : il n'est pas possible d'ouvrir le MacBook Air pour changer son SSD après son achat et il faut donc réfléchir à la capacité de stockage nécessaire sur toute la durée de vie de l'ordinateur.Le MacBook Air M1 est régulièrement disponible à prix réduit sur le Refurb Store , la boutique de produits reconditionnés par Apple qui permet de bénéficier de tarifs plus avantageux sans pour autant faire de compromis sur la garantie qui est la même que sur l'Apple Store classique. En version reconditionnée, le MacBook Air M1 avec 8 Go de RAM et 256 Go de SSD est au prix plancher de 959 € ( argent or ), et des configurations mieux dotées en RAM et en stockage sont également disponibles. Il n'y a pas du stock tous les jours mais c'est assez régulier — les arrivages ont lieu tôt tous les matins.Si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas également l'Apple Store éducation qui propose une remise de 10% sur les MacBook Air tout le long de l'année (cette remise n'est en revanche pas cumulable avec le Refurb Store). Chaque été, la remise de l'Apple Store éducation peut être cumulée avec l'opération Back to School qui permet d'obtenir un cadeau supplémentaire. En 2022, l'offre s'est tenue du 14 juillet au 17 octobre et elle permettait de récupérer une carte cadeau d'un montant de 150 € Alternativement, le MacBook Air M1 est souvent en promotion chez les revendeurs comme Amazon CDiscount ... Les remises sont généralement assez généreuses, le MacBook Air M1 passant parfois sous la barre des 1 000 € en version neuve. Vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres au quotidien sur notre comparateur de prix ainsi que dans nos bons plans

Les deux ports USB-C du MacBook Air M1

Un peu plus de confort : le MacBook Air M2

Un peu plus récent et haut de gamme que le modèle M1, le MacBook Air avec puce M2 arbore un design plus moderne et quelques éléments de confort supplémentaires. Il ne se destine pas aux personnes ayant de gros besoins de puissance, mais plutôt au grand public prêt à débourser un peu plus pour pousser certains curseurs plus loin.Le MacBook Air M2 change donc de design avec un châssis qui n'est plus biseauté mais parfaitement plat. Il est légèrement plus fin et plus léger que le modèle M1, et il intègre un écran plus grand en hauteur : on passe de 13,3" et 13,6" grâce à l'adoption d'une encoche pour les capteurs frontaux. L'écran évolue également sur le plan technique avec une luminosité maximale accrue (500 nits au lieu de 400) et une plus grande fidélité des couleurs. La webcam progresse aussi et passe de 720p à 1080p avec de meilleurs rendus dans des situations de faible éclairage — elle est au passage accompagnée d'un meilleur système de haut-parleurs.Il y a une petite évolution concernant le clavier : de demi-taille sur le MacBook Air M1, les touches de fonction du MacBook Air M2 ont la même hauteur que les autres. Le confort de frappe est sinon identique, et on retrouve le capteur d'empreintes digitales de Touch ID sur le bouton d'allumage en haut à droite du clavier.

MacBook Air M1 doré à gauche, MacBook Air M2 lumière stellaire à droite

Un des gros arguments du MacBook Air M2 réside dans sa connectique : il y a toujours deux ports USB-C en plus de la prise jack, mais ils sont secondés du connecteur MagSafe. Ce connecteur magnétique dédié à la recharge a la particularité de se débrancher tout seul si quelqu'un se prend les pieds dans le câble d'alimentation. C'est une sécurité intéressante pour le Mac, mais c'est aussi un bon moyen de libérer un port USB-C lorsque l'ordinateur est branché !Le MacBook Air M2 a également la bonne idée d'être compatible avec la recharge rapide (50% en 30 minutes), ce qui est toujours pratique, mais à condition d'opter pour un chargeur d'un minimum de 67 W qui n'est pas fourni par défaut. Subtilité intéressante, le chargeur fourni par défaut diffère selon le modèle de MacBook Air choisi : le modèle d'entrée de gamme avec 256 Go est fourni avec un chargeur USB-C (et câble USB-C vers MagSafe) de 30 W, alors que le modèle haut de gamme avec 512 Go est livré avec un chargeur de 35 W avec deux ports USB-C, ce qui lui permet de recharger un second appareil simultanément. À la configuration, il est possible de troquer ce chargeur double contre le chargeur de 67 W sans surcoût sur le modèle haut de gamme ou pour un supplément de 20 € sur le modèle d'entrée de gamme (il est également en vente séparément à 65 € ).

Le connecteur MagSafe avec témoin de charge

Sous le capot, la puce M2 offre des performances supérieures à la puce M1 : le CPU (processeur) est jusqu'à 18% plus puissant, le GPU (graphismes) jusqu'à 35% plus performant, la mémoire vive est 50% plus rapide, et il y a un nouveau Neural Engine (intelligence artificielle) 40% plus performant. La puce M2 existe en deux versions, avec huit coeurs graphiques sur le modèle d'entrée de gamme de 256 Go et avec dix coeurs graphiques sur le modèle haut de gamme de 512 Go.Concrètement, la présence de la puce M2 n'a rien d'indispensable au quotidien pour le type d'usages auquel le MacBook Air se destine : les applications de la vie de tous les jours ne tourneront pas plus vite et le système ne sera pas plus réactif. S'il vous arrive de monter dans les tours, c'est toujours bon à prendre même si c'est le MacBook Pro qui sera le plus à même de remplir cette mission. Sinon, il faut plus voir la puce M2 comme un gage de pérennité, par exemple si dans quelques années Apple restreint certaines mises à jour ou fonctionnalités à la puce M2 et abandonne la prise en charge de la puce M1.Côté tarifs, le MacBook Air M2 existe en deux modèles standards sur l'Apple Store à 1 499 € pour 256 Go et 1 849 € pour 512 Go. Le modèle supérieur dispose d'une puce M2 avec deux coeurs graphiques supplémentaires et du chargeur avec deux ports USB-C au lieu d'un. Il est là aussi possible de personnaliser la RAM avec des options à 16 Go (+230 €) ou 24 Go (+460 €), ainsi que le stockage du petit modèle à 512 Go (+230 €), 1 To (+460 €) ou 2 To (+920 €) ou du gros modèle à 1 To (+230 €) ou 2 To (+690 €). Les deux coeurs graphiques supplémentaires peuvent enfin être choisis sur le modèle d'entrée de gamme (+120 €). Le MacBook Air M2 est proposé dans quatre teintes : argent, gris sidéral, lumière stellaire et minuit, ce quatrième coloris très foncé étant particulièrement sensible aux traces de doigt et aux rayures.Comme sur le MacBook Air M1, la mémoire vive supplémentaire coûte une petite fortune. L'option permettant de passer à 16 Go garde sa pertinence pour les utilisateurs qui ouvrent de nombreux documents et logiciels à la fois, mais le tarif pour passer à 24 Go est assez rédhibitoire et l'option correspond de toutes façons peu au type d'usage du MacBook Air.Pour ce qui est du stockage, il est là aussi vivement conseillé de bien évaluer la quantité nécessaire pour toute la durée de vie de la machine car il n'est pas possible de remplacer le SSD après l'achat. Rappelons que 256 Go, c'est très peu et ce constat est d'autant plus criant lorsque la machine monte en gamme : si c'est le budget qui coince, il vaut mieux opter pour un modèle M1 de 512 Go qu'un modèle M2 de 256 Go qui vous frustrera par sa capacité trop étriquée.Le MacBook Air M2 est proposé à prix réduit en version reconditionnée par Apple sur le Refurb Store . La remise est moins importante que sur le modèle M1, mais elle n'est pas négligeable pour autant : vous pouvez notamment obtenir les modèles de 256 Go à 1 349 € ( argent minuit ) et ceux de 512 Go à 1 659 € ( argent minuit ). C'est une bonne option pour faire des économies sans compromis sur la garantie, qui est identique à celle des modèles neufs de l'Apple Store , alors que la qualité des ordinateurs reconditionnés d'Apple est généralement indiscernable du neuf. Il y a en revanche une petite contrainte : les stocks du Refurb Store varient d'un jour à l'autre.Pour les étudiants et les enseignants, le MacBook Air M2 est éligible aux remises de l'Apple Store éducation qui propose un rabais de 10% tout le long de l'année sur les tarifs du neuf (il n'est pas possible de cumuler avec le Refurb Store). Chaque été, cette remise peut être cumulée avec l'opération Back to School qui permet d'obtenir un cadeau supplémentaire. En 2022, cette offre s'est tenue du 14 juillet au 17 octobre et l'achat d'un MacBook Air permettait de récupérer une carte cadeau d'un montant de 150 €.Le MacBook Air M2 est enfin disponible dans ses configurations standard (et parfois quelques modèles personnalisés) chez les revendeurs officiels qui proposent régulièrement des remises par rapport aux tarifs d'Apple, souvent de l'ordre de 10% : c'est par exemple le cas chez Amazon Boulanger ou CDiscount . Vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres au quotidien sur notre comparateur de prix ainsi que dans nos bons plans

Le port MagSafe et les deux ports USB-C du MacBook Air M2

De l'endurance : le MacBook Pro 13,3" M2

Le cas du MacBook Pro 13,3" avec puce M2 est un peu à part. Ce modèle a un positionnement technique et tarifaire peu compétitif, coincé entre un MacBook Air M2 plus sexy et un MacBook Pro 14,2" avec puce M2 Pro beaucoup plus généreux. Il a deux principaux arguments à faire valoir : un bon refroidissement et une autonomie record.C'est le dernier représentant de la gamme d'Apple à intégrer une Touch Bar : au lieu de touches de fonction traditionnelles, le MacBook Pro 13,3" intègre un petit écran tactile dont l'interface s'adapte à chaque application. C'est un élément qui n'est plus présent sur les modèles 14,2" et 16,2", et la Touch Bar est clairement vouée à la disparition, à la fois matériellement sur les futurs modèles mais aussi logiciellement : plus le parc d'utilisateurs sera resserré, moins les développeurs prendront cette particularité en charge dans leurs applications.La Touch Bar a ses adeptes comme ses détracteurs. Elle a un côté pratique évident, mais aussi une impossibilité de la manipuler à l'aveugle. Quoi qu'il en soit, Apple a fait son choix en la retirant des grands modèles : ce gadget va disparaître et son surcoût avec lui. Se pose dès lors la question de la pertinence d'un investissement dans le dernier modèle en étant pourvu...

La Touch Bar sur l'application FaceTime

Le MacBook Pro 13,3" intègre la même puce M2 que le MacBook Air M2, mais uniquement dans sa version haut de gamme avec un GPU de 10 coeurs. Le MacBook Pro a également la particularité d'intégrer un ventilateur, ce qui permet un meilleur refroidissement de la puce : elle maintient ainsi mieux une puissance soutenue dans le temps. En revanche, le ventilateur du MacBook Pro 13,3" est alors audible alors que le MacBook Air baisse sa cadence mais reste parfaitement silencieux.Si le MacBook Pro 13,3" fait mieux que le MacBook Air sur sa gestion de la puce M2, il est en revanche en retrait sur d'autres aspects comme son écran de 13,3" et non de 13,6" (pas d'encoche pour la webcam), sa webcam 720p et non 1080p, et l'absence de connecteur MagSafe en plus des deux ports USB-C, tout en étant 100 € plus cher à configuration égale.Pour le reste, il conserve un design traditionnel plutôt épais (1,56 cm contre 1,13 cm pour le MacBook Air M2), ce qui permet à Apple d'intégrer une batterie généreuse : le MacBook Pro 13,3" affiche ainsi une des meilleures autonomies de la gamme d'Apple, avec un maximum de 20 heures contre 18 heures pour le MacBook Air M2 ou le MacBook Pro 14,2". Soulignons bien que c'est un maximum théorique qui peut être atteint dans des conditions d'utilisation très minimalistes peu réalistes dans la vraie vie : on sera plus proche de la dizaine d'heure que des deux dizaines, mais il n'y a en tout cas pas mieux au sein de la gamme aujourd'hui à moins de basculer sur un MacBook Pro 16 pouces (22 heures) beaucoup plus onéreux.Pour ce qui est des tarifs, il y a deux configurations standard sur l'Apple Store avec 256 Go de stockage pour 1 599 € et 512 Go pour 1 829 €. Il y a des options pour passer de 8 Go de RAM à 16 Go (+230 €) ou 24 Go (+460 €), et on peut passer de 512 Go de stockage à 1 To (+230 €) ou 2 To (+690 €). Deux coloris sont proposés : argent et gris sidéral.Avant de passer aux réductions, revenons un instant sur les besoins en performances et sur le positionnement tarifaire de cette machine. Le MacBook Pro 13,3" reste bien sûr cantonné aux limites de la puce M2 même si elle est mieux refroidie que sur le MacBook Air. Pour ceux qui ont un besoin de puissance important et régulier, ce n'est pas forcément la meilleure option : le MacBook Pro 14,2" en a autrement plus sous la pédale. Le tarif n'est certes pas le même, mais le modèle 14,2" embarque deux fois plus de stockage et de RAM sur son modèle de base. Or, c'est souvent un pré-requis pour les usages musclés.Si vous utilisez quotidiennement des logiciels gourmands en ressources, alors il y a de grandes chances que vous ne puissiez vous contenter de la configuration de base proposée par Apple sur son MacBook Pro M2, que ce soit au niveau du stockage (256 Go, c'est très peu) ou de la mémoire vive (8 Go, c'est peu pour un usage soutenu). En passant le stockage à 512 Go et la RAM à 16 Go, le tarif passe à 2 059 €. À ce niveau de prix, il n'y a plus que 340 € de différence avec le MacBook Pro 14,2" qui dispose de la puce M2 Pro, d'un écran plus grand, de la technologie Mini-LED avec ProMotion (120 Hz), qui intègre un connecteur MagSafe, un port HDMI, un lecteur de cartes SD et trois ports USB-C. Et si vraiment ça coince, il est toujours possible de se rabattre sur un ancien modèle M1 Pro en promotion...

Le MacBook Pro 13,3" et le MacBook Pro 14,2"

Le MacBook Pro 13,3" avec puce M2 est régulièrement disponible à prix réduit sur le Refurb Store avec les modèles standard de 256 Go à 1 439 € ( argent gris sidéral ) et de 512 Go à 1 649 € ( gris sidéral ), avec de multiples options pour monter en gamme. Les Macs du Refurb Store sont reconditionnés par Apple et bénéficient de la même garantie que les modèles neufs. En terme de qualité, il est bien souvent impossible de distinguer un modèle reconditionné d'un modèle neuf.Comme pour les MacBook Air, les étudiants et enseignants peuvent bénéficier d'un rabais de 10% sur le MacBook Pro 13,3" en passant par l'Apple Store éducation . Cette remise est valable toute l'année et chaque été, l'opération Back to School permet d'obtenir un cadeau supplémentaire. L'offre de 2022 s'est tenue du 14 juillet au 17 octobre et elle permettait de récupérer une carte cadeau Apple d'un montant de 150 €.Le MacBook Pro 13,3" est également disponible chez les revendeurs officiels qui proposent très régulièrement des remises s'approchant des 10%. C'est notamment le cas chez Amazon Boulanger ou CDiscount . Vous pouvez retrouver les meilleurs tarifs du moment sur notre comparateur de prix ainsi que dans nos bons plans

Les deux ports USB-C du MacBook Pro 13,3"

Puissance et grand luxe : les MacBook Pro 14,2" et 16,2"

Pour les utilisateurs désirant à la fois un haut niveau de puissance et un grand confort d'utilisation, les MacBook Pro 14,2" et 16,2" sont à la fois les ordinateurs portables les plus performants et les mieux équipés de la gamme d'Apple.Le design des grands modèles de MacBook Pro est assez similaire à celui du MacBook Air M2, mais en plus épais et en plus gros puisque les diagonales d'écrans sont supérieures. Les machines sont ainsi plus lourdes, à 1,6 kg pour le modèle 14,2" et 2,2 kg pour le modèle 16,2", contre 1,2 kg seulement pour le MacBook Air. Les batteries intégrées sont généreuses, le MacBook Pro 14,2" pouvant atteindre 18 heures d'autonomie et le MacBook Pro 16,2" atteignant le record de 22 heures (maximum théorique pour une utilisation très minimaliste).On retrouve le principe de l'encoche pour les capteurs frontaux, avec un écran qui peut donc s'étendre en hauteur et des coins supérieurs arrondis. Le clavier est bien dépourvu de Touch Bar, avec des touches de fonction de pleine taille et le capteur d'empreintes digitales Touch ID en haut à droite. De part et d'autre du clavier, il y a de larges grilles pour les haut-parleurs, qui tirent parti de la profondeur accrue de ces machines pour offrir un son bien plus qualitatif que sur le MacBook Air.

Le clavier du MacBook Pro 16,2"

Est-ce le bon moment pour acheter un MacBook ?

Les écrans des MacBook Pro 14,2" et 16,2" sont beaucoup plus haut de gamme que ceux des autres modèles. Il s'agit d'une technologie mini-LED qui permet à l'écran de désactiver le rétro-éclairage des zones qui affichent du noir : on obtient donc les fameux "vrais noirs" ! Ce n'est pas avec la précision parfaite d'un écran OLED, où chaque pixel gère son éclairage individuellement, mais c'est déjà un progrès saisissant par rapport aux écrans LCD classiques du reste de la gamme.Il y a également une plus haute résolution (254 ppp contre 225 ppp sur le MacBook Air), et la dalle peut monter à 1 000 nits de luminosité constante en plein écran, et même 1 600 nits de luminosité de pointe (contenus HDR uniquement), contre 500 nits sur le MacBook Air. Enfin, les écrans des MacBook Pro prennent en charge la technologie ProMotion qui permet un rafraichissement adaptatif pouvant atteindre 120 Hz, le double que sur les autres Macs : les animations sont ainsi plus fluides, un simple défilement de page paraissant plus naturel. Ce n'est pas indispensable, mais c'est particulièrement agréable.Pour accompagner ces beaux écrans, Apple a également mis en place une webcam FaceTime HD 1080p comme sur le MacBook Air M2. Pas de différence sur ce point, mais le MacBook Pro dispose d'un meilleur système de micros.Les MacBook Pro se distinguent également du reste de la gamme par une connectique bien plus complète. On retrouve le connecteur de charge MagSafe, et il y a trois ports USB-C (compatibles Thunderbolt 4) en plus de la traditionnelle prise casque. En complément, un port HDMI facilite la connexion de moniteurs externes et il y a aussi un lecteur de carte SD pour les photographes. Du côté des connexions sans fil, les MacBook Pro prennent en charge le Wi‑Fi 6E et le Bluetooth 5.3 pour des performances optimales, au lieu du Wi-Fi 6 classique et du Bluetooth 5.0 sur les autres modèles.Sous le capot, les MacBook Pro 14,2" et 16,2" intègrent donc des puces nettement plus musclées que sur les autres portables. Il y a le choix entre deux puces, M2 Pro et M2 Max, avec différentes options sur le nombre de coeurs de CPU (puissance brute) et de GPU (graphismes). À noter que la puce M2 Pro est limitée à 32 Go de RAM, alors que la puce M2 Max permet de monter à 96 Go avec une bande passante doublée à 400 Go/s.En dehors du MacBook Pro 14,2" d'entrée de gamme qui intègre une puce M2 Pro avec dix coeurs de CPU, tous les autres modèles disposent d'un CPU de douze coeurs, y compris ceux avec la puce M2 Max qui ne se distingue pas sur ce point. Attention, les coeurs de CPU des puces M2 Pro et M2 Max ne sont pas organisés de la même manière que ceux de la puce M2 : la puce M2 classique intègre huit coeurs de CPU mais ils sont équitablement répartis avec quatre coeurs dédiés aux hautes performances et quatre coeurs dédiés aux économies d'énergie. Sur les puces M2 Pro et M2 Max, il y a toujours quatre coeurs économes mais le nombre de coeurs performants monte à six ou huit selon les modèles : c'est donc 1,5 à 2 fois plus, d'où un accroissement des performances nettement supérieur à ce que la faible différence de nombre de coeurs pourrait suggérer.Côté GPU, il y a entre 16 et 19 coeurs sur la puce M2 Pro et entre 30 et 38 coeurs pour la puce M2 Max, là où la puce M2 classique se contente de 10 coeurs, ce qui permet donc de profiter de performances graphiques largement supérieures pour les applications gourmandes en la matière (rendus d'effets, modélisation 3D, jeux vidéo, etc.).Il y a deux limitations à connaître pour les modèles d'entrée de gamme. Sur le modèle 14,2" de 512 Go, c'est un chargeur de 67 W qui est fourni par défaut et seul le chargeur de 96 W fourni avec les autres modèles permet la recharge rapide — ce chargeur plus gros est proposé en option pour un supplément de 20 €. Sur les modèles 14,2" et 16,2", les SSD d'une capacité de 512 Go sont moins véloces que les modèles plus capacitaires : ils se contentent de débits d'environ 3 Go/s en écriture et en lecture, contre près du double pour les modèles supérieurs — c'est une vitesse qui reste néanmoins parfaitement convenable si vous ne manipulez pas d'énormes fichiers en permanence.Le MacBook Pro 14,2" est proposé dans trois configurations standard sur l'Apple Store à partir de 2 399 € pour la puce M2 Pro avec 10 coeurs de CPU et 16 coeurs de GPU ainsi que 512 Go de stockage et 16 Go de RAM. Pour 2 999 €, la configuration passe à la puce M2 Pro avec 12 coeurs de CPU et 19 coeurs de GPU ainsi que 1 To de stockage et 16 Go de RAM. Et pour 3 699 €, on passe à la puce M2 Max avec 12 coeurs de CPU et 30 coeurs de GPU ainsi que 1 To de stockage et 32 Go de RAM. Deux coloris sont disponibles : argent et gris sidéral.De très nombreuses options sont proposées. Il est notamment possible d'intégrer la puce M2 Max sur le modèle d'entrée de gamme (+610 € pour le GPU 30 coeurs, +840 € pour le GPU 38 coeurs) ou plus modestement la puce M2 Pro avec 12 coeurs de CPU et 19 coeurs de GPU (+370 €), de passer à 32 Go de RAM (+460 €) ou à un stockage de 1 To (+230 €), 2 To (+690 €), 4 To (+1 380 €) et même 8 To (+2 760 €). Ces options ont ensuite un tarif dégressif selon la configuration de base des deux autres modèles.Le MacBook Pro 16,2" est également proposé dans trois configurations standard avec un modèle d'entrée de gamme à 2 999 € qui intègre directement la puce M2 Pro avec 12 coeurs de CPU et 19 coeurs de GPU, 512 Go de stockage et 16 Go de RAM. L'écart tarifaire avec le modèle supérieur qui double le stockage à 1 To pour 3 229 € est donc plus resserré. En haut de gamme, le modèle à 4 149 € intègre la puce M2 Max la plus musclée avec un GPU de 38 coeurs, 1 To de stockage et 32 Go de RAM. Il y a toujours deux coloris : argent et gris sidéral.Là aussi, il y a de nombreuses options de configuration personnalisée. Sur les modèles M2 Pro, il est possible de passer à la puce M2 Max avec un GPU de 30 coeurs (+230 €) ou de 38 coeurs (+460 €), et à 32 Go de RAM (+460 €). Sur les configurations avec puce M2 Max, il est possible de passer à 64 Go de RAM (+460 €). L'option pour passer à 96 Go de RAM (+920 €) requiert la puce M2 Max avec un GPU de 38 coeurs. Côté stockage, il est possible de passer de 512 Go à 1 To (+230 €). Sur les deux modèles ayant 1 To de base, il est possible de monter à 2 To (+460 €), 4 To (+1 150 €) ou 8 To (+2 530 €).Les MacBook Pro de 2023 étant encore tout récents à la rédaction de ce guide, ils ne sont pas encore disponibles en version reconditionnée à prix réduit sur le Refurb Store : cela arrivera sans grand doute mais il faudra attendre quelques mois pour pouvoir bénéficier d'une ristourne (10% à 15% selon les cas) sur ces modèles.Les nouveaux MacBook Pro sont en revanche bien éligibles à la remise de 10% de l'Apple Store éducation pour les étudiants et enseignants. Et comme chaque année, Apple devrait cet été tenir son opération Back to School permettant d'obtenir un petit cadeau supplémentaire. L'année dernière, cette offre avait eu lieu du 14 juillet au 17 octobre et Apple offrait une carte cadeau d'un montant de 150 € Les MacBook Pro 14,2" et 16,2" sont enfin bien disponibles en version standard chez les revendeurs comme Amazon Boulanger et CDiscount . Les remises apparaîtront et s'amplifieront au fil des mois — on peut espérer des rabais de l'ordre de 10% au printemps : vous pouvez suivre l'évolution des tarifs en temps réel sur notre comparateur de prix et ne rien rater des bonnes affaires en suivant nos bons plans Vous l'avez vu, les MacBook Pro 14,2" et 16,2" ont des tarifs qui ont vite tendance à s'envoler dès que l'on a besoin d'une ou deux options, et de nombreux utilisateurs atteignent les limites de leur portefeuille. Si c'est votre cas, sachez que les anciens modèles équipés des puces M1 Pro et M1 Max sont toujours en vente à prix sur le Refurb Store et permettent de faire de grandes économies par rapport aux modèles de 2023 qui n'apportent pas beaucoup de nouveautés en dehors des nouvelles puces. On le répète : il n'est pas possible d'ajouter du stockage ou de la RAM après l'achat et il ne vaut mieux pas faire de compromis sur ce point. Un modèle M1 Pro généreux est ainsi préférable à un modèle M2 Pro frustrant. Sur le Refurb Store , les tarifs des modèles M1 Pro débutent désormais à 1 729 € pour les modèles 14 pouces et à 2 109 € pour les modèles 16 pouces, avec de nombreuses options possibles pour monter en gamme. Il y a une importante contrainte : les configurations proposées varient d'un jour à l'autre et il faut parfois être patient pour pouvoir mettre la main sur le modèle de ses rêves. C'est en tout cas une excellente alternative aux modèles M2 Pro, d'autant plus que les Macs reconditionnés par Apple bénéficient de la même garantie que les modèles parfaitement neufs et que leur qualité est irréprochable.À en juger par les informations dont nous disposons à ce stade, il ne devrait pas y avoir de mouvement particulier sur la gamme d'ordinateurs portables d'Apple avant la fin de l'année. Du côté du MacBook Air, le modèle M2 date de juin 2022 et une mise à jour avec la future puce M3 gravée plus finement (et donc plus économe en énergie) est attendue pour la fin d'année 2023 (ou début 2024 si Apple prend du retard), sans que l'on sache à ce stade ce qu'il adviendra du modèle M1 à cette occasion ; il est tout à fait possible qu'il soit maintenu tel quel, sa pertinence technique n'étant pour le moment pas à remettre en question. Pour le MacBook Air M3, Apple devrait se contenter de mettre à jour la puce et quelques éléments techniques, mais le design ne devrait pas bouger.Beaucoup de rumeurs évoquent en revanche une nouveauté importante qui pourrait séduire les amateurs de grands écrans qui jugent les grands MacBook Pro démesurés pour leurs besoins : Apple préparerait une version 15,5" du MacBook Air qui pourrait donc proposer une grande dalle avec un tarif plus abordable que le MacBook Pro 14,2". Il a un temps été question d'un lancement au printemps, mais il semble plus probable qu'il attende l'arrivée des modèles M3 à l'automne.Du côté des MacBook Pro, il n'est pas impossible que le modèle 13,3" passe également à la puce M3 en fin d'année 2023, bien qu'il serait peut-être préférable qu'Apple enterre définitivement cette gamme moribonde. Pour les modèles 14,2" et 16,2" dont le renouvellement est très récent , le passage aux futures puces M3 Pro et M3 Max et leur gravure d'une finesse de 3 nanomètres plus économes en énergie n'est pas attendu avant le printemps voire l'été 2024.Vous pouvez suivre les prix au quotidien sur notre comparateur et nous publions les meilleures offres au quotidien dans nos bons plans . Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à demander un conseil personnalisé sur nos forums