Seul l'iPhone 15 Pro aurait droit au Wi-Fi 6E

C'est bien en septembre prochain qu'Apple dévoilerait le premier modèle d'iPhone compatible avec le Wi-Fi 6E, mais tous les nouveaux modèles ne seraient pas concernés : à en croire un supposé document technique interne publié par le fuiteur Unknownz21 ( @URedditor ) et rapporté par MacRumors , la prise en charge du Wi-Fi 6E serait une exclusivité de l'iPhone 15 Pro. Sur le schéma ci-dessous, on peut en effet découvrir le système d'antennes des futurs modèles D8x (iPhone 15 Pro) et D3y (iPhone 15), seul le modèle D8x bénéficiant de cette avancée.L'adoption du Wi-Fi 6E sur la gamme d'iPhone cette année avait déjà fait l'objet de deux rumeurs cette semaine, avec une première indiscrétion des analystes Blayne Curtis et Tom O'Malley puis une confirmation de Ming-Chi Kuo . Le Wi-Fi 6E ouvre une nouvelle bande spectrale, celle des 6 GHz, qui permet d'améliorer la fiabilité des connexions dans les environnements saturés, d'augmenter les débits sur de courtes portées et de réduire le temps de latence.Selon d'autres documents obtenus par la même source, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Ultra seraient également les seuls à bénéficier des avancées de la future puce A17, qui aura la particularité d'être gravée à une finesse de 3 nanomètres pour améliorer l'efficacité énergétique. L'iPhone 15 classique devrait quant à lui hériter de la puce A16 actuellement utilisée sur l'iPhone 14 Pro. Enfin, les futurs modèles Pro auraient bien des boutons de volume et d'allumage statiques pour améliorer leur fiabilité et l'étanchéité du téléphone, la sensation de clic étant simulée par deux nouveaux Taptic Engines.