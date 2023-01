La version bêta d'iOS 17 se promène déjà sur le web

Plusieurs sites spécialisés américains ont ces derniers jours constaté une hausse des visites sur leurs pages de modèles d'iPhone équipés d'une version bêta d'iOS 17, dont 9To5Mac qui affirme avoir repéré de telles visites dès le mois de décembre. Comme chaque année plus ou moins à la même période, la prochaine mise à jour majeure d'iOS est donc en plein test à Cupertino avec des versions suffisamment avancées pour être utilisées pour la navigation. C'est à la WWDC 2023 qu'Apple doit présenter les nouveautés d'iOS 17 tout comme celles de macOS 14, watchOS 10 et tvOS 17. Cet événement consacré aux développeurs se tient traditionnellement en juin, mais la date précise n'a pas encore été annoncée.

Visuel par 9To5Mac

Pour l'instant, on ne sait rien des nouveautés d'iOS 17 en dehors de deux rumeurs. La première nous indique que c'est avec cette version qu'Apple se plierait à la DMA et ouvrirait iOS aux App Stores alternatifs et au, qui consiste à installer des applications téléchargées depuis le web en dehors de tout App Store. La seconde prévient qu'il y aurait moins de nouveautés qu'initialement prévu cette année car Apple aurait réalloué un certain nombre de ressources à la mise au point de xrOS , le système d'exploitation de son futur casque de réalité mixte dont la présentation est attendue pour le printemps