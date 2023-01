Pas de nouvel iPad en 2023, un modèle pliant en 2024 ?

Il pourrait n'y avoir aucune nouveauté matérielle du côté de l'iPad pour cette année 2023, selon les sources de Ming-Chi Kuo . Selon l'analyste, la sortie de l'iPad mini 7 initialement espérée pour la fin de cette année glisserait probablement au premier trimestre de l'année 2024. Pour la refonte de l'iPad Pro avec puce M3, ce serait à la même période. Enfin, il n'y aurait pas d'iPad Air 6 dans les tuyaux pour le moment et il est encore trop tôt pour parler de l'iPad de onzième génération, l'iPad 10 étant encore tout récent Ming-Chi Kuo a tout de même une information croustillante à nous glisser en ce début d'année : un tout premier modèle d'iPad pliant serait actuellement sur la planche à dessin, et il serait équipé d'une béquille en fibre de carbone réalisée par Anjie Technology. On n'en sait pas plus pour le moment, sinon que la sortie serait prévue pour 2024.