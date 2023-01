Mac Studio : à quand la génération M2 ?

Le Mac Studio, présenté en mars 2022 , va bientôt souffler sa première bougie. L'ordinateur de bureau est décliné en deux versions, avec les puces M1 Max ou M1 Ultra. La première a déjà un successeur : la puce M2 Max est sortie en janvier avec le MacBook Pro de 2023 , et offre des améliorations de performance significatives à la fois en puissance brute et en graphismes. Pour la seconde, ce devrait être pour bientôt : la puce M2 Ultra doit équiper le nouveau Mac Pro dont la présentation est espérée au printemps . Apple pourrait donc être tentée de mettre à jour le Mac Studio d'ici cet été, mais ce n'est absolument pas une certitude.Les rumeurs au sujet du futur Mac Pro sont nombreuses ces derniers temps, et elles ne sont pas particulièrement optimistes : la nouvelle tour d'Apple se contenterait de la future puce M2 Ultra , qui combinera deux puces M2 Max et qui embarquera donc 24 coeurs de CPU et 76 coeurs de GPU. La puce M2 Extreme, qui aurait représenté l'équivalent de deux puces M2 Ultra avec 48 coeurs de CPU et 152 coeurs de GPU, aurait en effet été abandonnée pour l'instant pour des raisons de coûts et de complexité de production.Le Mac Pro pourrait avoir du mal à se distinguer du Mac Studio si celui-ci recevait la puce M2 Ultra au même moment. Dans ce contexte, le Mac Studio pourrait conserver une génération de retard afin de bien marquer les différences de performances entre les deux gammes. Ce n'est bien sûr qu'une hypothèse, mais une hypothèse qui est soutenue par l'absence totale de rumeurs au sujet d'une révision du Mac Studio cette année.Dans le doute, il peut tout de même être intéressant d'attendre la présentation du Mac Pro sous Apple Silicon d'ici cet été pour découvrir si Apple profitera de l'occasion pour apporter une quelconque évolution au Mac Studio. Attention toutefois, il n'est pas impossible que tout cela s'accompagne d'une hausse des tarifs européens comme sur les autres gammes d'Apple ces derniers mois. Notez en attendant qu'il arrive que le Mac Studio soit proposé à prix réduit en version reconditionnée sur le Refurb Store , à partir de 2 069 € au lieu de 2 299 €.