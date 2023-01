L'offre Back to School 2023 devrait rester dans la continuité

Comme chaque année à la même période, l'offre Back to School vient de faire son retour dans certains pays qui calquent l'année scolaire sur l'année civile : c'est notamment le cas en Australie , en Nouvelle-Zélande , au Brésil et en Corée du Sud . Dans ces quatre pays, l'offre de 2023 est identique à la précédente, même les visuels n'ont d'ailleurs pas changé : Apple offre toujours une paire d'AirPods 2 ainsi qu'une remise de 20% sur sa police d’assurance AppleCare+, qui permet d'allonger la garantie des Macs à trois ans. Comme l'année dernière, il est possible d'obtenir des modèles d'AirPods plus haut de gamme en s'acquittant de la différence.Si vous êtes étudiant ou enseignant, vous avez toute l'année accès à l'Apple Store éducation qui vous permet de bénéficier d'une remise de 10% sur l'achat d'un Mac ou de 5% sur l'achat d'un iPad Air ou Pro. L'opération Back to School, relancée chaque été, permet d'obtenir un cadeau supplémentaire. L'année dernière, Apple avait dans certains pays — dont la France — remplacé les AirPods 2 par une carte cadeau d'un montant de 150 € pour l'achat d'un MacBook Air M1 ou M2, d'un MacBook Pro ou d'un iMac, et de 100 € pour l'achat d'un iPad Air ou d'un iPad Pro. Il s'agit d'une Apple Gift Card qui a la particularité d'être valable à la fois sur le matériel et les services d'Apple.Le lancement de la version hivernale de l'offre Back to School 2023 dans certains pays laisse à penser qu'Apple ne bousculera pas ses habitudes pour sa prochaine déclinaison estivale. L'année dernière, l'offre française s'était tenue du 14 juillet au 17 octobre 2022. Si vous êtes éligible et avez prévu de vous équiper pour la rentrée prochaine, il peut être intéressant d'attendre patiemment le retour de cette offre.