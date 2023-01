La puce M2 Max plus performante sur le MacBook Pro 16 pouces

La puce M2 Max qui intègre les versions les plus haut de gamme des récents MacBook Pro de 2023 ne présente pas tout à fait les mêmes performances brutes selon la taille du Mac dans lequel elle est installée. Il s'avère en effet que cette nouvelle puce se permet quelques excès de vitesse sur le modèle 16,2" : elle est flashée à 3,68 GHz par de multiples tests GeekBench, alors qu'un MacBook Pro 14,2" équipé de la même puce bloque sa fréquence à 3,49 GHz. On a donc un surplus de 190 MHz qui est sans doute rendu possible par le système de refroidissement plus sophistiqué du grand modèle de MacBook Pro.

Photo par Vadim Yuryev

Conséquence, les tests de performance brute de la puce M2 Max sont à l'avantage du MacBook Pro 16,2", premier Mac à passer la barre des 2 000 points sur GeekBench 5 en monocoeur, contre une moyenne de 1 930 points pour le MacBook Pro 14,2" (les scores en multicoeur sont en revanche similaires). Pour les utilisateurs en recherche de la puissance la plus élevée possible, c'est donc un argument en faveur du grand modèle de MacBook Pro. Notez bien que cette différence ne concerne que la puce M2 Max, sur le modèle de MacBook Pro 16,2" vendu à partir de 4 149 € ; pour la puce M2 Pro, les tests n'ont pas montré de différence de fréquence selon la taille du Mac.