HomePod 2 : de premiers retours sans grande surprise

Présenté il y a deux semaines, le HomePod de deuxième génération sera officiellement disponible ce vendredi 3 février. En amont de la sortie, Apple a envoyé quelques exemplaires de démonstration à la presse ainsi que des youtubeurs, qui ont donc pu manipuler l'engin avec un peu d'avance et nous livrer aujourd'hui leurs premières impressions. En résumé, il n'y a pas grand chose de nouveau donc peu de raisons d'être surpris, que ce soit positivement ou négativement.Selon ces premiers utilisateurs, le nouveau HomePod aurait une sonorité très proche de l'ancien malgré ses deux haut-parleurs en moins. La différence est suffisamment audible pour qu'Apple empêche le fonctionnement en stéréo entre deux générations de HomePod différentes, mais il serait assez difficile de les distinguer à l'aveugle. Rien à signaler non plus du côté des micros.En terme de design, le nouvel écran légèrement renfoncé sous la bordure en tissu mesh affiche désormais ses animations sur l'intégralité de sa surface et les boutons de volume sont directement gravés sur le verre. Le cordon d'alimentation est désormais amovible et standard, ce qui est une avancée par rapport au HomePod de première génération

Cordon d'Apple et cordon générique — Photo par The Verge

En revanche, pas de miracle en terme de vibrations : toujours importantes, elles peuvent altérer l'huile ou la cire des meubles en bois et l'enceinte laisse alors des traces indélébiles comme sur le précédent modèle , même si le phénomène est un peu moins marqué (ou prend en tout cas plus de temps pour apparaître).

Image par MKBHD

Vous pouvez retrouver ci-dessous différentes vidéos montrant le nouvel HomePod en action :Le HomePod de deuxième génération est vendu 349 € sur l'Apple Store , soit 20 € de plus que l'ancien modèle qui avait fait un flop. À ce prix, peu de monde se montre optimiste pour la carrière de ce nouveau modèle qui ne se démarque pas assez du précédent en terme de fonctionnalités et souffre trop de sa dépendance à Siri et Apple Music.