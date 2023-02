iPhone 16 Pro : le zoom périscopique encore réservé au modèle 6,7'' ?

Les rumeurs sont unanimes : seul l'iPhone 15 Pro Max, ou l'iPhone 15 Ultra si Apple décide de changer son nom, bénéficiera d'un tout nouveau zoom périscopique cette année. Cette technologie, qui utilise un prisme pour rediriger horizontalement la lumière à l'intérieur du téléphone, permet de s'affranchir de la contrainte de profondeur et donc de proposer des niveaux de zoom bien plus importants qu'avec un téléobjectif classique : selon Ming-Chi Kuo, on pourrait cette année monter à 5x ou 6x, contre 3x sur l'iPhone 14 Pro actuel.

Un zoom périscopique conçu par Huawei

C'est cette différenciation technique qui pourrait pousser Apple à changer de nom pour son modèle le plus grand qui deviendrait aussi le modèle le plus haut de gamme. Selon Ming-Chi Kuo, cette situation ne serait pas temporaire : Apple n'aurait pas l'intention d'équiper l'iPhone 16 Pro classique de 6,1" d'un zoom périscopique l'année prochaine, contrairement aux attentes du marché. C'est un changement de stratégie qui, s'il se confirme, ne fera pas que des heureux : si on peut évidemment comprendre qu'il est plus aisé de loger des composants plus volumineux sur les modèles les plus grands, la taille des poches n'est pas pour autant extensible.