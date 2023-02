Plus d'un mois d'attente pour le nouveau HomePod

noir

C'est ce vendredi 3 février que sort le HomePod de deuxième génération , dévoilé par Apple il y a deux semaines. Ceux qui n'ont pas précommandé leur exemplaire en avance devront prendre leur mal en patience, en tout cas en qui concerne le modèleminuit : les délais ont explosé sur l'Apple Store et il y a désormais cinq semaines d'attente ! On ne sait pas si cela est dû à de faibles stocks ou à une demande plus forte qu'escompté. Cette tension sur les stocks ne touche en tout cas pas le modèle blanc, qui n'affiche qu'une à deux semaines de délais.Opter pour un modèle blanc est donc une bonne solution pour avoir son HomePod plus rapidement. Attention, ce coloris est bien plus salissant et nous vous le déconseillons si vous comptez l'utiliser dans une cuisine ou dans un environnement fumeur. Alternativement, le coloris minuit est également proposé à la Fnac et chez Darty qui n'affichent pour le moment aucun délai particulier, mais avec une livraisonqui ouvre tout de même la porte à des retards.