Q1 2023 : Apple publie des résultats en léger recul

Pas de miracle pour Apple : les résultats financiers de son premier trimestre fiscal de 2023, qui comprend les mois d'octobre, novembre et décembre 2022, sont en recul par rapport à l'année précédente. Apple a hier soir annoncé un chiffre d'affaires de 117,2 milliards de dollars, contre 124 milliards pour le même trimestre de l'année précédente : c'est une baisse de 5,5%. Les bénéfices sont de 30 milliards de dollars, contre 34,6 milliards l'année dernière : la chute est de 13,3%.C'est sans surprise l'iPhone qui est responsable d'une bonne partie du gadin : avec des ventes pour 65,8 milliards de dollars ce trimestre, contre 71,6 milliards l'année dernière, il enregistre un recul de 8%. L'iPhone représentant plus de la moitié des revenus d'Apple, cela plombe vite l'ensemble des chiffres. Apple avait dû prévenir ses clients que les difficultés de production l'empêcheraient d'avoir assez de modèles d'iPhone 14 Pro et d'iPhone 14 Pro Max pour Noël : Tim Cook a hier soir déclaré que c'est un poste qui aurait été en croissance si l'offre avait pu suivre la demande.Apple enregistre aussi une belle baisse du côté du Mac avec un chiffre d'affaires de 7,7 milliards de dollars au lieu de 10,9 milliards il y a un an, mais c'est complètement conjoncturel : pour la première fois en 22 ans , Apple n'a pas sorti de nouveaux Macs cet automne. Ils étaient bien prévus mais ont subi des retards et ils ont finalement été lancés en janvier : on devrait retrouver un surplus de chiffre d'affaires dans cette catégorie le trimestre prochain.Les ventes des autres produits, la fameuse catégorie fourre-tout desqui comprend les AirPods, l'Apple Watch, les produits Beats, l'Apple TV, le HomePod, sont également en baisse de 8% avec un chiffre d'affaires de 13,5 milliards de dollars au lieu de 14,7 milliards l'année dernière. Apple ne communique malheureusement pas sur le détail produit par produit. Tim Cook a évoqué un environnement macroéconomique difficile, mais on n'en saura pas plus.L'iPad progresse significativement avec un chiffre d'affaires de 9,4 milliards de dollars, contre 7,2 milliards l'année précédente : c'est une hausse de 30,6% qui est assez conjoncturelle, ce trimestre ayant été marqué par le lancement de nouveaux modèles. Les services continuent enfin leur montée en puissance, avec 20,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires contre 19,5 milliards l'année dernière, soit 6,7% de hausse.Les résultats financiers de ce trimestre sont donc assez décevants pour les investisseurs, mais ils auraient pu être bien pires au vu des difficultés d'approvisionnement. Apple vient tout de même d'enregistrer le deuxième meilleur chiffre d'affaires trimestriel de son histoire, et cela reste une belle performance dans un contexte très compliqué. Pour le trimestre prochain, Apple n'a pas fait de prédictions mais Tim Cook a précisé que les problèmes d'approvisionnement ont été majoritairement réglés.