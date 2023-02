Le HomePod 2 disponible en retrait dans les Apple Stores

C'est jour de sortie pour le HomePod 2, présenté par Apple il y a deux semaines. Les premiers clients reçoivent leur commande ce matin, et c'est également aujourd'hui que les boutiques d'Apple reçoivent leurs premiers stocks. Il est ainsi possible de repartir avec votre exemplaire sous le bras dès aujourd'hui si vous le souhaitez, tandis qu'il y a cinq semaines d'attente pour le modèle noir sur l'Apple Store , et deux pour le modèle blanc.Les stocks sont limités et varient selon les boutiques : pour être sûr de ne pas repartir bredouille, vous pouvez réserver votre HomePod sur l'Apple Store en optant pour un retrait immédiat en magasin plutôt qu'une livraison classique.