Pas de HomePod mini 2 avant fin 2024

Le HomePod mini actuel aurait encore de beaux jours devant lui : selon Ming-Chi Kuo , la sortie d'une seconde génération serait prévue pour le deuxième semestre de l'année prochaine, ce qui pourrait donc nous mener aux fêtes de fin d'année 2024. L'analyste affirme que Goertek, qui fait déjà partie des sous-traitants d'Apple, aurait sécurisé les commandes pour ce prochain modèle.Le développement d'un nouveau HomePod mini avait été évoqué par Mark Gurman l'été dernier mais le journaliste s'est finalement rétracté en janvier, laissant supposer qu'il s'était mélangé les pinceaux avec le HomePod 2 sorti en ce début d'année , et affirme désormais ne pas avoir eu vent de quelconques travaux sur le HomePod mini 2. À ce stade, on ne sait donc rien des nouveautés qu'apporterait cette nouvelle enceinte... mais on a en tout cas le temps de voir venir.