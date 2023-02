Apple ne prévoirait pas de Mac Studio de génération M2

Il ne faut pas s'attendre à une mise à jour du Mac Studio avec des puces de génération M2, selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg . Comme nous nous y attendions , c'est le prochain Mac Pro qui aurait la primeur de la future puce M2 Ultra et Apple ne voudrait pas lui faire de l'ombre avec le Mac Studio qui resterait donc inchangé pour le moment. Sous-entendant qu'aucun nouveau modèle ne serait dans les tuyaux à ce stade, Mark Gurman estime qu'Apple attendra la génération M3 ou M4 pour le mettre à jour... s'il n'est pas abandonné en cours de route.Aux dernières nouvelles, c'est toujours au printemps qu'Apple compterait dévoiler la puce M2 Ultra, qui combinera deux puces M2 Max et qui embarquera donc 24 coeurs de CPU et 76 coeurs de GPU. Un modèle plus puissant surnommé M2 Extreme, qui aurait encore doublé ces chiffres, aurait été mis au placard pour le moment pour des raisons de coûts et de complexité de production. Le futur Mac Pro conserverait son design et se distinguerait du Mac Studio par son meilleur système de refroidissement et certaines possibilités d'extensions internes, assez limitées toutefois (pas de cartes graphiques et pas de RAM).