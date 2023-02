iPhone 16 : vers un modèle Ultra au-dessus de la gamme Pro ?

Y a-t-il un public pour des smartphones encore plus onéreux que les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ? Apple semble penser que oui. Mark Gurman avait déjà évoqué la possibilité d'un « iPhone 15 Ultra » pour remplacer l'iPhone 15 Pro Max cette année. Un tel changement de nom aurait pu se justifier par des équipements supplémentaires pour ce grand modèle, notamment le zoom périscopique qui ne devrait pas être présent sur l'iPhone 15 Pro classique de 6,1". Mais finalement, Apple pourrait se réserver ce nouveau suffixe pour l'année prochaine.En 2024, la gamme d'iPhone 16 serait toujours composée de quatre modèles mais la composition de la gamme pourrait être totalement différente . En entrée de gamme, il n'y aurait plus qu'un seul modèle classique de 6,1", Apple n'étant pas satisfaite des ventes trop timides du modèle Plus de 6,7". Il y aurait ensuite deux modèles Pro comme aujourd'hui, puis l'iPhone 16 Ultra qui inaugurerait un positionnement technologique et tarifaire encore plus premium.

iPhone 14 Pro & iPhone 14

À l'occasion de l'annonce des derniers résultats financiers d'Apple , Tim Cook a été interrogé sur la pertinence sur le long terme d'une montée du panier moyen de l'iPhone dans un contexte économique compliqué :, a estimé le patron d'Apple, qui ne voit donc pas de problème particulier à une montée en gamme. En attendant le chamboulement de 2024, Apple devrait conserver la structure de gamme actuelle en 2023 : il y aurait ainsi un iPhone 15 Plus pour accompagner l'iPhone 15, puis l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max.Parmi les grandes nouveautés attendues cet année, il y a l'adoption du standard USB-C à la place du connecteur Lightning (avec des débits plus rapides sur les modèles Pro), la généralisation de la Dynamic Island sur tous les modèles, de nouvelles évolutions pour les appareils photos avec peut-être un capteur de 48 mégapixels sur les modèles classiques et un zoom périscopique plus puissant sur le modèle Pro Max, sans oublier un châssis en titane sur les modèles Pro avec des boutons statiques . La future puce A17 gravée à une finesse de 3 nanomètres et le Wi-Fi 6E seraient réservés aux modèles Pro, tandis que les modèles classiques hériteraient de la puce A16.