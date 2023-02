macOS 13.2 : un bug avec les lecteurs de disques de Pioneer

Cela fait belle lurette que les Macs ne sont plus équipés de lecteurs optiques, mais il est toujours possible de lire ou de graver un CD, un DVD ou un Blu-Ray avec un lecteur externe adapté. Depuis l'arrivée de macOS 13.2 fin janvier, les utilisateurs de lecteurs de la marque Pioneer indiquent que leur Mac a cessé de reconnaître leur lecteur optique, a repéré MacRumors , et le fabricant a confirmé que macOS 13.2 cassait la compatibilité avec ses lecteurs.La cause précise du problème n'a pas encore été identifiée mais Pioneer indique travailler sur son identification, sans doute en collaboration avec Apple. En attendant qu'un correctif soit déployé par Apple avec une nouvelle mise à jour de macOS, les utilisateurs de lecteurs de disques de Pioneer sont invités à ne pas installer macOS 13.2 sur leur Mac.