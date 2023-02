Mac mini M2 : un problème de fiabilité de la connexion Wi-Fi

De nombreux utilisateurs du tout récent Mac mini avec puce M2 rencontrent des problèmes de fiabilité de leur connexion Wi-Fi. On trouve de nombreux témoignages sur les forums d'Apple de MacRumors ou sur Reddit d'utilisateurs dont la connexion Wi-Fi présente des débits très fluctuants et/ou trop faibles, des déconnexions intempestives et certains pointent également du doigt des débits en recul pour la connexion filaire en Ethernet.Il est encore un peu tôt pour en arriver à une quelconque conclusion, de nombreux facteurs pouvant entrer en compte. Il ne fait en revanche aucun doute que la médiatisation de l'affaire va pousser les ingénieurs de Cupertino à s'intéresser rapidement au problème : si le pépin est bien logiciel, on peut espérer un correctif rapide dans une prochaine mise à jour de macOS.