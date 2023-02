Correctifs : tvOS 16.3.1 et HomePod 16.3.1 sont disponibles

Deux semaines après la sortie de tvOS 16.3 , une petite mise à jour de routine est de sortie ce lundi soir : il s'agit de tvOS 16.3.1 pour l'Apple TV et de la version 16.3.1 du logiciel interne du HomePod. Apple indique que cette mise à jour apporte des améliorations des performances et des améliorations, autrement dit des corrections de bugs. tvOS 16.3 était une mise à jour importante : c'est elle qui apportait la compatibilité avec le HomePod 2 et c'est elle qui activait le capteur de température et d'humidité du HomePod mini Pour l'installation de tvOS 16.3.1 sur l'Apple TV, vous pouvez déclencher l'installation manuelle de cette nouvelle version dans l'application Réglages > Système > Mises à jour logicielles > Mettre à jour les logiciels. Pour la mise à jour du HomePod, rendez-vous dans les réglages de votre domicile dans l'application Maison sur votre iPhone ou iPad.