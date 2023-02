iPhone : Apple préparerait toujours la recharge bilatérale

Les ingénieurs de Cupertino travailleraient toujours sur l'implémentation d'une fonctionnalité complète de recharge inversée, ou recharge bilatérale, sur l'iPhone qui pourrait donc puiser dans sa propre batterie pour recharger des appareils ou des accessoires collés à son dos grâce aux aimants de MagSafe. C'est 9To5Mac qui nous apporte cette indiscrétion, précisant que c'est un projet qui aurait été initialement prévu pour l'iPhone 14 mais qui aurait pris trop de retard. Il y aurait un certain challenge dans la gestion de la puissance de la recharge et du dégagement de chaleur, et nos confrères ne s'avancent ainsi pas trop pour une prise en charge sur l'iPhone 15 prévu en septembre prochain.Apple développerait tout unpour la gestion de cette fonctionnalité, comme pour les accessoires MagSafe avec des animations à l'écran et des sons spécifiques. L'iPhone est déjà capable de recharge inversée mais pour un seul et unique accessoire dans une situation bien particulière : l'iPhone 12 et les modèles ultérieurs peuvent recharger sans fil la batterie MagSafe lorsque l'iPhone est lui-même en charge via son connecteur Lightning.