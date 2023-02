Le HomePod 2 entièrement démonté

bourrins

Curieux de savoir ce qui se trouve à l'intérieur du HomePod 2 sorti la semaine dernière ? Brandon Geekabit a entièrement démonté la nouvelle enceinte connectée d'Apple pour nous montrer tous les détails de ses intérieurs, du panneau à LED aux tweeters en passant par le boomer et la carte mère. Il est possible de tout démonter sans abîmer quoi que ce soit, même si c'est un peu complexe. Il y a cinq ans, lesinexpérimentés d'iFixit avaient fini par utiliser une scie pour accéder à l'intérieur du HomePod de première génération...Le HomePod 2 semble donc relativement réparable mais Apple n'offre aucune option en cas de panne ou de casse : tout pépin non pris en charge par la garantie entraîne le remplacement complet de l'enceinte par le SAV pour 279 € (29 € pour la franchise d'AppleCare+).