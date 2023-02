L'iPhone Ultra se montre en concept

À quel public pourrait s'adresser un iPhone encore plus haut de gamme que les modèles Pro actuels ? Selon Mark Gurman, dont les sources sont généralement excellentes, Apple pourrait dévoiler un iPhone 16 Ultra l'année prochaine avec des caractéristiques techniques et un tarif qui iraient au-delà de ce que l'on connaît aujourd'hui.Le designer Jonas Daehnert a pris l'information de Mark Gurman au pied de la lettre en calquant le design de l'Apple Watch Ultra sur l'iPhone. On découvre un concept bien plus épais qu'aujourd'hui, avec un châssis renforcé et un bouton d'action qui pourrait notamment servir aux appareils photos, avec un bloc de capteurs toujours protubérant mais des appareils photos concaves pour une meilleure protection.Avec son futur iPhone Ultra, il est possible qu'Apple ne cherche pas forcément à monter en gamme en ayant le luxe en tête, mais plutôt en se dégageant des contraintes inhérentes à un smartphone grand public qui se doit de rester relativement fin et léger : l'autonomie et la solidité pourraient être au coeur des préoccupations d'un modèle destiné aux baroudeurs comme l'Apple Watch Ultra, avec pour conséquence une épaisseur et un poids inhabituels pour un smartphone. Bien sûr, il ne s'agit ici que d'un concept mais la direction prise par Jonas Daehnert semble plutôt pertinente.