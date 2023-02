Grâce à ses propres puces, Apple veut renouveler les Macs plus souvent

Lorsque nous avons commencé à travailler autour de l'iPad Pro, nous nous sommes rendus compte que « eh mais dis-donc, on peut faire quelque chose là ». Nous n'avons jamais conçu nos puces pour iOS en laissant du rab sur la table, mais nous avons réalisé que ces puces intégrées à d'autres types de châssis pouvaient faire une différence en terme de performance. Donc avec la puce M1 nous étions enthousiastes à l'idée d'avoir un grand impact — qui irait jusqu'à redéfinir l'ordinateur portable dans bien des manières.



Le travail réalisé par Apple sur la puce M1 n'était pas focalisé sur la puissance pure. Dès le départ, nous avions l'idée de remettre à zéro ce à quoi les utilisateurs pouvaient s'attendre autour de la notion de puissance qu'un portable peut procurer... pendant combien de temps.

Suite à la sortie des puces M2 Pro et M2 Max utilisées sur les nouveaux MacBook Pro et Mac mini , Tim Millet et Bob Borchers se sont adonnés à une interview dans les colonnes de TechCrunch . Les Vice-Présidents des technologies matérielles et du marketing produit ont livré quelques détails intéressantes sur la vision d'Apple derrière le projet Apple Silicon dans son ensemble, et sur les raisons d'être optimiste sur son avenir.Tim Millet conçoit des puces pour Apple depuis 17 ans. Le premier processeur en bonne et due forme créé par Apple remonte en 2010 avec la puce Apple A4 de l'iPhone 4. Les puces ont depuis beaucoup progressé et se sont adaptées avec les tablettes à des châssis plus permissifs en terme de dégagement thermique. Tim Millet a expliqué que l'idée du projet Apple Silicon a germé lorsqu'il a été question de créer le premier iPad Pro.

Tim Millet lors de la présentation des puces M2 Pro et M2 Max

Avec les puces de génération M2, nous avons voulu maintenir notre position de leader en poussant, encore une fois, les limites de la technologie. Nous ne laissons rien de côté, nous ne prenons pas un progrès de 20% pour trouver un moyen de le disperser sur plus de trois ans, de faire durer les progrès de manière incrémentale. Nous sortons tout d'un coup, nous frappons fort. Ce n'est pas ce qui se passe dans le reste de l'industrie, ou ce qu'on a pu voir historiquement.

Avec les puces de génération M2, Apple a réussi à proposer des hausses de performances plutôt généreuses , à la fois en terme de puissance brute et de graphismes. Pour Tim Millet, c'est le résultat d'une vision plus agressive que la concurrence.

Bob Borchers lors de la présentation du HomePod mini

La technologie et le produit ne sont pas des choix indépendants chez Apple : c'est le silicium, le logiciel et le matériel qui se rassemblent, à partir d'un point de départ commun. Ce n'est pas « Est-ce qu'on peut faire ça ? » et puis on attend de voir si un vendeur est capable de nous le fournir.

J'ai créé des puces pendant plus de 30 ans et je peux vous dire que c'est un luxe de connaître votre objectif, de travailler juste à côté des designers des produits, de l'équipe en charge du matériel et des gens du logiciel, et de comprendre exactement là où vous voulez aller. Ça fait toute la différence dans notre capacité à viser les choses importantes et laisser de côté celles qui ne le sont pas.

Des amis et de la famille me contactent pour me demander « Dis, je pense acheter un nouveau Mac, clin d'oeil clin d'oeil... Est-ce que c'est le bon moment ? » Ce que j'aime c'est qu'en toute sincérité, je pense que c'est toujours le bon moment. Personne ne devrait en avoir honte ! Si vous avez acheté un MacBook Pro l'année dernière avec la puce M1, vous allez vous en sortir. Même si vous l'avez acheté en décembre, vous n'allez pas venir me crier dessus que vous détestez cette machine, « et pourquoi tu ne m'as pas dit d'attendre ? »

Je suis quelqu'un qui vit pour le silicium, je sais que la technologie avance vite et je ne veux pas attendre. Nous voulons mettre les technologies dans les mains de nos équipes le plus vite possible, dans les mains de nos clients le plus vite possible. Nous ne voulons pas qu'il se disent « Est-ce qu'ils en ont quelque chose à faire de nous ? Il y a eu un nouveau téléphone l'année dernière, pourquoi le Mac n'a-t-il pas eu droit à de l'amour aussi ? » Nous ne voulons pas que le Mac s'écarte trop de la courbe technologique.

Pour Bob Borchers, l'avantage d'Apple ne va faire que s'accentuer car l'entreprise conçoit des produits et pas seulement des composants. Les composants sont donc créés spécifiquement pour les produits, avec un système de cercle vertueux interne qui se met naturellement en place.Tim Millet en a rajouté une couche, précisant au passage qu'il était possible de discuter de ses besoins avec Intel mais que la collaboration était loin d'être aussi étroite et réactive.L'autre avantage, c'est la maîtrise du calendrier. Tout le monde a toujours voulu savoir quand le prochain Mac sortira — c'est d'ailleurs ce qui a amené à la création de Consomac. Tim Millet explique comprendre la crainte d'acheter un nouveau Mac juste avant la sortie d'un nouveau modèle, mais il espère que la question perdra de sa pertinence grâce à Apple Silicon.L'idée, c'est qu'il y ait des mises à jour plus fréquentes pour que les machines disposent toujours ce qu'Apple a de mieux à offrir. Tim Millet ouvre donc la porte à des renouvellements plus réguliers qu'avec les processeurs d'Intel.Toute la nuance du propos de Tim Millet réside dans ce petitqui autorise quelques exceptions : on pense notamment à l'iMac qui n'a pas eu droit à la puce M2 et qui devrait passer directement à la génération M3 , et aux craintes relatives au Mac Studio qui pourrait lui aussi bouder la génération M2 . Mais promis, on ne devrait plus avoir des Macs avec des puces qui ont trois ou quatre générations de retard comme cela pu être parfois le cas avec les processeurs d'Intel.