Apple repense la navigation de son site web

C'est un changement qui ne se voit pas au premier abord, mais qui se révèle au survol de la souris sur la barre de menus : la navigation du site d'Apple a été repensée pour permettre de passer plus facilement d'une rubrique à l'autre et de moins se tromper. Apple a en effet mis en place un menu déroulant qui dévoile automatiquement le contenu de chaque onglet. En version tactile, la navigation se fait en deux temps. Apple en a profité pour changer certains intitulés : peu clair, « Exclusivités Apple » est par exemple devenu « Divertissement ».Apple ayant grandement étoffé son offre au fil des années, il est devenu complexe de tout faire rentrer dans une barre de menus simple et cohérente. Cette petite évolution devrait aider à mieux s'y retrouver.