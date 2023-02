Apple Pay Later bientôt lancé aux États-Unis

Présentée en juin dernier à l'occasion de la WWDC, la fonctionnalité Apple Pay Later devait être lancée à l'automne aux États-Unis mais son développement a pris trop de retard :, a soufflé Tim Cook à CNBC sans donner plus de détails. Apple teste en tout cas activement la fonctionnalité : Mark Gurman nous apprend sur Bloomberg que les 80 000 employés des magasins d'Apple aux États-Unis ont désormais la possibilité d'y accéder dans l'objectif de déceler les derniers petits bugs qui pourraient encore se cacher.Apple Pay Later permet de payer en plusieurs fois, avec une division de la note en quatre paiements étalés sur six semaines. L'offre est intégralement financée par Apple, sans frais et sans intérêts. Elle pourra fonctionner dans toutes les boutiques en ligne sur lesquelles Apple Pay est accepté ainsi qu'au sein des applications. Tous les clients n'y auront en revanche pas accès : la disponibilité de la fonctionnalité devrait être conditionnée à un certain, la note qu'utilisent les banques américaines pour calculer la capacité d'un client à rembourser ses dettes. Apple n'a pour le moment pas évoqué un éventuel déploiement à l'international.