Apple nomme sa première Chief People Officer

Apple se dote d'unen la personne de Carol Surface, nous apprend Bloomberg . La responsabilité des ressources humaines d'Apple incombait jusqu'ici à Deirdre O’Brien , également en charge des Apple Stores depuis le départ d'Angela Ahrendts en 2019. Apple sépare donc à nouveau ces deux rôles mais avec des responsabilités élargies pour Carol Surface qui inaugure ce nouveau titre supposé refléter certaines notions de bien-être et d'inclusion.Carol Surface est directrice des ressources humaines chez Medtronic depuis neuf ans, et elle a également des expériences chez Best Buy et Pepsi. Elle prendra ses fonctions à Cupertino dans le courant du mois de mars.