Apple Watch Ultra : l'écran MicroLED pourrait attendre 2025

L'Apple Watch Ultra serait bien le premier produit d'Apple à recevoir un écran MicroLED mais il faudrait pour cela attendre 2025, selon les informations de Ross Young , analyste spécialisé dans les écrans. Plusieurs rumeurs tablaient sur un lancement dès l'année prochaine , mais Ross Young affirme qu'elles étaient un peu trop optimistes : le fournisseur Osram a d'ailleurs affirmé lors de ses derniers résultats financiers qu'il ne tirerait des revenus substantiels de sa technologie MicroLED qu'à partir de 2025.Ross Young n'évoque pas la question de la diagonale de l'écran, aujourd'hui de 1,92". Un second modèle plus grand doté d'une dalle de 2,1" pourrait sortir l'année prochaine, affirmait Jeff Pu récemment, mais on ne sait pas si cette seconde taille dépendrait ou non d'une disponibilité de la technologie MicroLED.Apple travaille sur les écrans MicroLED depuis de nombreuses années et ce sont les ingénieurs de Cupertino qui mettraient au point des dalles spécifiquement pensées pour les besoins des produits d'Apple. Par rapport aux écrans OLED actuels, la technologie MicroLED doit permettre de gagner en finesse, en légèreté, en luminosité, en angle de vue, en efficience énergétique et en durée de vie. C'est en revanche une technologie complexe et coûteuse à produire.