Attention aux rumeurs d'Apple Watch Series X

Et si l'Apple Watch avait le droit à sa Series X l'année prochaine, comme cela a été le cas pour l'iPhone X en 2017 ? C'est l'hypothèse soulevée par l'analyste David Hsieh , qui affirme que cette petite fantaisie dans la numérotation (X étant le nombre 10 dans la numération romaine) se justifierait par l'intégration d'écrans plus grands. Les diagonales passeraient en effet de 1,71" (41 mm) et 1,92" (45 mm) à 1,89" et 2,04", sans que l'on sache si cela se traduirait par des marges encore plus fines autour des dalles, une augmentation de la taille des châssis ou un peu des deux, et si cette montre inaugurerait un tout nouveau design comme cela avait été le cas pour l'iPhone X. Dans le même temps, une nouvelle Apple Watch SE adopterait le châssis de l'Apple Watch Series 8 et passerait donc de boîtiers de 40 et 44 mm à 41 et 45 mm.Apple a une longue histoire avec les chiffres romains et cette hypothèse semble donc plutôt crédible. Il semble en revanche peu probable que David Hsieh, qui n'est d'ailleurs pas un habitué des rumeurs relatives à Apple, ait pu entrer dans la confidence du département marketing d'Apple : s'il ne faut aucun doute que les sous-traitants d'Apple ont déjà des brides d'informations sur la génération d'Apple Watch de 2024, ces derniers ne travaillent qu'avec des noms de code et pas des dénominations commerciales. Voilà donc un bruit de couloir à prendre avec le plus grand recul pour l'instant. À ce stade, l'Apple Watch Series 9 attendue cette année n'a d'ailleurs pas fait l'objet de rumeurs particulières jusqu'ici...