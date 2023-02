Le service d'iPhone par abonnement prend du retard

En mars dernier, Mark Gurman affirmait qu'Apple travaillait sur une formule d'abonnement pour ses produits . Apple aurait réfléchi à quelque chose proche du, avec un paiement mensuel pour un iPhone de location et la possibilité de finalement l'acheter au bout d'un certain temps. Il y aurait également la possibilité de passer régulièrement à un modèle de génération supérieure.Le journaliste de Bloomberg nous a donné des nouvelles de ce projet ce dimanche. Il serait toujours dans les tuyaux mais aurait pris beaucoup de retard, car il reposerait sur une nouvelle infrastructure financière complexe à mettre en place. Apple voudrait en effet internaliser un certain nombre de choses comme le calcul des intérêts, la gestion de l'approbation des transactions et de leur historique, les limites de crédit et les récompenses et les programmes de fidélité. Aujourd'hui, ce sont des partenaires qui s'en chargent.Mark Gurman avait prévenu l'année dernière qu'Apple comptait mettre en place ses propres infrastructures financières pour gagner en indépendance et ne plus avoir à rétribuer des partenaires pour cela. C'est ce « Project Breakout » qui serait aussi la cause du retard du service Apple Pay Later aux États-Unis ainsi que du compte épargne de l'Apple Card . Mark Gurman n'est pas en mesure d'indiquer quand cette nouvelle formule d'abonnement sera lancée, mais il y a de grandes chances qu'Apple préfère roder son service aux États-Unis avant de l'ouvrir à d'autres pays.