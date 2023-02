L'USB-C de l'iPhone 15 devrait être soumis au programme MFi

Une rumeur parue sur Weibo et relayée par MacRumors en fin de semaine dernière a fait couler beaucoup d'encre ce week-end : Apple prévoirait de brider le futur port USB-C de l'iPhone 15 afin de pouvoir bloquer — ou tout du moins limiter — les fonctionnalités de câbles et d'accessoires qui ne seraient pas certifiés. En bref, les utilisateurs devraient passer à la caisse pour s'acheter des câbles officiels sous peine de ne pouvoir profiter pleinement du nouveau connecteur.Le programme MFi d'Apple permet aux fabricants de faire certifier leurs produits, ce qui garantit qu'ils suivent un certain nombre de normes et d'exigences de qualité : les accessoiristes peuvent alors intégrer une petite puce d'authentification à leurs câbles, qui sont ainsi reconnus par l'iPhone comme un accessoire de confiance. Dans le commerce, ces accessoires sont facilement identifiables par leur petite pastille « Made for iPhone ». Pour Apple, ce programme est à la fois une importante source de revenus et une façon de garantir la qualité de son écosystème.L'iPhone va abandonner son port Lightning pour basculer sur le standard USB-C : c'est une future exigence de l'Union européenne qu'Apple compterait appliquer dès cette année sur la gamme d'iPhone 15 . Mais si Apple se retrouve obligée de changer de connecteur, ce n'est pas pour autant que le programme MFi va disparaître. On ne sait pas précisément comment cette transition va s'opérer à ce stade, mais il serait naïf de penser qu'Apple va s'asseoir sur une telle manne financière tout en relâchant sa vigilance sur la qualité des accessoires de marque tierce.Aujourd'hui, il est parfaitement possible d'utiliser un câble Lightning non certifié pour recharger l'iPhone : iOS affiche un message d'avertissement () mais la recharge est bien effective. Il paraît peu probable qu'Apple aille plus loin avec l'USB-C : ce serait d'ailleurs se tirer une balle dans le pied, puisque les câbles USB-C actuellement produits par Apple sont dépourvus de puce d'authentification ! On imagine par exemple assez mal Apple réserver la recharge rapide aux câbles certifiés : il serait incompréhensible que le chargeur officiel d'un MacBook soit alors bridé.Il est en revanche possible qu'Apple joue sur les débits des transferts filaires. Aujourd'hui, le connecteur Lightning est limité aux débits de l'USB 2.0 qui plafonne à 480 Mbit/s. À en croire les rumeurs, ce serait toujours le cas pour le port USB-C de l'iPhone 15 mais pas pour celui de l'iPhone 15 Pro qui pourrait passer à l'USB 3.2 ou au Thunderbolt 3, à 20 Gbit/s ou 40 Gbit/s. Sur ces modèles, Apple pourrait brider les débits des câbles non certifiés à l'USB 2.0 : cela n'affecterait pas les câbles de charge des MacBooks, qui sont de toutes façons trop longs pour offrir des débits supérieurs. Il reste cependant à voir comment Apple justifierait le bienfondé de cette mesure...