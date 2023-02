Le MacBook Air 15 pouces lancé en avril ?

Apple aurait lancé la production de la dalle de 15,5 pouces qui serait utilisée sur le tout premier grand modèle de MacBook Air, selon les sources de Ross Young cité par 9To5Mac . Le temps que les dalles soient livrées et assemblées par Apple, cela pourrait nous mener à une commercialisation au début du mois d'avril, ou en tout cas vers le début du printemps. La sortie d'un grand modèle de MacBook Air au printemps avait déjà été promise par Ross Young et l'information corroborée par Mark Gurman , qui est sans doute la meilleure source du secteur.Du côté de la fiche technique, une sortie aussi tôt dans l'année suggère une utilisation de la puce M2 qui équipe déjà le modèle 13,6", et on peut donc s'attendre à des spécifications quasiment identiques à celles du petit modèle à la différence de la taille de l'écran et de la capacité de la batterie. Le passage à la puce M3, qui sera gravée à une finesse de 3 nanomètres pour gagner encore en autonomie, pourrait avoir lieu dès la fin de cette année 2023 : cette première édition du MacBook Air 15 pouces pourrait avoir une durée de vie particulièrement courte, à moins d'une grosse surprise avec la présentation de la puce M3 dès le printemps...