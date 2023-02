Correctifs : Apple sort iOS 16.3.1, watchOS 9.3.1, HomePod et tvOS 16.3.2

• Les réglages iCloud pouvaient ne pas répondre ou s’afficher de manière incorrecte lorsque des apps utilisaient iCloud.

• Les requêtes Siri concernant l’app Localiser pouvaient ne pas fonctionner.

• Optimisations de la détection des accidents sur l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro.

Trois semaines après la sortie d'iOS 16.3 , Apple a lancé iOS 16.3.1 et iPadOS 16.3.1 ce soir. Il s'agit cette fois d'apporter des corrections de divers bugs. Apple cite la résolution de trois problèmes, précisant que d'autres corrections non spécifiées sont au programme :Si vous disposez d'un iPhone ou d'un iPad sous la version 16.3 de son système, il est conseillé d'installer cette nouvelle mise à jour. Vous la trouverez comme d'habitude dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.D'autres mises à jour sont disponibles ce soir. Il y a tvOS 16.3.2 pour l'Apple TV sans que l'on sache quelles sont les améliorations apportées, la version 16.3.2 du logiciel interne du HomePod qui apporte un correctif pour un bug qui causait le dysfonctionnement de Siri pour le pilotage de certains appareils HomeKit, et enfin watchOS 9.3.1 pour corriger quelques bugs non précisés sur l'Apple Watch.