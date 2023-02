Le MacBook Air 15,5 pouces serait équipé de la puce M2

Le tout premier MacBook Air 15 pouces sortirait bien lors du second trimestre de cette année, affirme DigiTimes qui ajoute que la bête serait équipée de la puce M2. Huit mois après la présentation du modèle 13,6" en juin dernier, un petit doute subsistait : et si la puce M3 était déjà prête ? La question était pertinente, TSMC ayant démarré sa production de puces de 3 nanomètres en décembre. Selon DigiTimes, cela ne serait pas le cas : elle serait prévue pour la fin de l'année et il pourrait alors y avoir une mise à jour des deux tailles de MacBook Air. La première édition de ce modèle 15 pouces pourrait donc avoir une durée de vie inhabituellement courte.

Tim Cook et le MacBook Air M2, en juin 2022

Selon l'analyste Ross Young, ce grand modèle de MacBook Air aurait une dalle de 15,5" très précisément. Pour le reste des caractéristiques, Apple devrait logiquement reprendre la fiche technique du MacBook Air 13,6" à quelques subtilités près dues à la plus grande taille du châssis, comme une batterie plus importante. Pour ce qui est de la tarification, on devrait évidemment être au-dessus du MacBook Air 13,6" qui est vendu à partir de 1 499 €, mais nettement sous le MacBook Pro 14,2" qui est vendu à partir de 2 399 €.