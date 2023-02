iPhone : Apple rencontre des problèmes de qualité en Inde

Dans sa volonté de diversification vis-à-vis de la Chine, Apple a commencé à produire certains composants de l'iPhone en Inde mais rencontrerait dans certains cas d'importants problèmes de qualité, rapporte le Financial Times . La publication cite notamment le cas d'une usine gérée par Tata à Hosur, dans le sud du pays, qui serait en charge de la production de châssis destinés à l'iPhone : seulement 50% de la production passerait les contrôles qualité d'Apple, ce qui agacerait prodigieusement les ingénieurs de Cupertino et les responsables d'Apple qui vantent régulièrement leurs objectifs environnementaux. Le capacité à accélérer drastiquement la cadence pour respecter les délais serait également très inférieure à ce qu'Apple connaît habituellement en Chine.

Assemblage de l'iPhone en Inde — Image Apple

Ce n'est pas pour autant qu'Apple compterait couper court à son expérience dans le Sous-Continent, qui n'a simplement pas l'expérience dont jouit la Chine qui est un partenaire de longue date : Apple serait là pour le long terme et aurait donc décidé d'envoyer un certain nombre d'ingénieurs et de designers californiens sur place afin d'aider à la mise en place des chaînes de production et à la formation des responsables locaux aux standards de l'entreprise.